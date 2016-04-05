Помощь Украине боеприпасами и про снарядный голодУ партнёров Украины заканчиваются боеприпасы, которыми они могут снабжать ВСУ. Думаю, вы уже не в первый раз слышите данный нарратив. Я вот его уже полгода как слышу и как-то кризиса в данной проблематике, при наличии отдельных подводных камней, всё же не отмечаю.А недавний пакет помощи Украине по линии USAI и вовсе своей открытой частью должен был расставить все точки над “i” в этом вопросе, но почему-то не расставил, чем, похоже, придётся заняться мне…Относительно недавнего пакета помощи от США, суммой на $1,85 млрд, все обратили внимание исключительно на передачу Украине ЗРК Patriot.Разумеется, было сложно не обратить внимания на данную поставку, однако практически проигнорировали вторую часть пакета.Вторая часть пакета, суммой $850 млн включала в себя:-45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов-20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов-50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 "Град"-100 тыс. 125-мм танковых боеприпасовВ первую очередь, отмечу, что ВСУ сейчас применяют, комбинировано образцы артиллерии НАТОвского калибра и постсоветского. То есть, нам нужны как боеприпасы советского образца, так и западного, не в пропорциональном объёме, но достаточном.Во вторую очередь напомню, что в феврале-марте-апреле артиллерия РОВ совершала в среднем и даже более 70 тыс выстрелов в сутки. В настоящее время их средний показатель 20 тыс выстрелов в сутки, что говорит об истощении запасов БК и неминуемо приближающемся снарядном голоде.В свою очередь, ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов 4-5 тыс, с пиковыми показателями 7 тыс и более. Но, в целом, показатель отстрела БК стабильный и отличается только интенсивностью и концентрацией арты в той или иной локации.А теперь рассмотрим пакет помощи от США с иного ракурса.Суммарно нам будет передано от США 115 000 снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что при 5 тысячах выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.Но, напомню, что огневые задачи в зоне БД выполняет не только советского образца арта, но и НАТОвского. То есть, грубо говоря, данного боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня. Например, условно, на месяц.Далее, 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов. Это много или мало? Ответим на этот вопрос исходя из показателя среднего ресурса ствола 125-мм 2А26 – 600 выстрелов. То есть, это количество БК позволит 165 танкам совершить 600 выстрелов.Тут я хочу сделать ремарку и отметить, что в условиях полномасштабной войны с высокой интенсивностью боевых действий, редкий танковый ствол успевает, по вполне объективным причинам, выработать средний ресурс выстрелов.Таким образом, что мы имеем?А мы имеем обеспечение Украины, только от США, фактически на месяц, а возможно и больше, боекомплектом для стабильно интенсивного ведения огневого подавления российских оккупантов, как артиллерией, так и прочими средствами поражения.При этом периодичность выделения пакетов помощи, в среднем – 2 недели. То есть, через 2 недели мы увидим новую номенклатуру поддержки, среди которой так же будут те или иные типы боеприпасов, как постсоветского, так и НАТОвского калибров.Главный вывод из всего вышеизложенного в том, что поддержка Украины осуществлялась на стабильном уровне, в течение всего года, в процентном же показателе с очевидным ростом и расширением номенклатуры поставок. В то же самое время средний показатель выстрелов арты РОВ падает.Таким образом, не уменьшающийся, а очевидно, постепенно растущий потенциал огневого превосходства ВСУ, весьма контрастирует с уменьшающимся потенциалом РОВ, которые и до того, с трудом сдерживали натиск украинских контрнаступлений, а в период снарядного голода...