BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
С нуля своими силами даже тостер непросто сделать. Те же Шахиды собирают из комплектующих, которые долго завозили в обход санкций. У производителей на них уже есть контракты, очередь - это не бананы в супермаркете. Желание помочь у западных союзников отсутствует, так как они бояться расширения конфликта, так что видимо действуют негласные правила и ограничения.
Странно, очереди на мопедный мотор в годы? Проблема с шахидами возникла как я помню летом, прошло 5-6 мес. Когда только Иран рашке передает около 1700 дронов? Запад нам не дает те моторы, а подсанкионному Ирану - дает тысячи? Мне кажется, в ОП просто не хотят парится, либо сидят пророссийские деятели - которые все саботируют.
BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
А ви колись брали участь в ДКР? Ви маєте уявлення, що таке розробка нового пристрою і запуск??? Щоб ви розуміли, "Лелека" розробляється з 14 чи 15 року. В 17 вже використовувався у військах. І тільки на початок повногмаштабного вторгнення це вже більш-менш робоча машина. Ланцет вперше представлений у 18 році. На даний момент досить сира штука. Хоча дешева й масова. Іран перші дрони почав використовувати ще в 90-их через відсутність авіації. Shahed-136 почали розробляти в 17-18 роках, в 20 перше бойове застосування. Допилюють досі, судачи з усього. На жаль, 9 жінок за 1 місяць дитини не виносять. З чого ви взяли, що в нас нічого не робиться?
BIGor написав:Странно, очереди на мопедный мотор в годы?
Там стоит не мопедный мотор, а мотор с особыми характеристиками, высокой мощностью и малым весом. Остальные комплектующие тоже не в супермаркете колбасу купить. А сделать планер, отладить технологию, провести испытания - только человеку далекому от техники и производства может казаться, что это можно сделать с нуля за считанные месяцы. Особенно под ракетами, которые наводят предатели. Уверен, что до войны Россия вербовала людей из этих структур за любые деньги. Да и идейных любителей русского мира хватает, что показал пример директора Мотор Сичи. Какие-то разработки ведутся. Может скоро что-то будет.
У партнёров Украины заканчиваются боеприпасы, которыми они могут снабжать ВСУ. Думаю, вы уже не в первый раз слышите данный нарратив. Я вот его уже полгода как слышу и как-то кризиса в данной проблематике, при наличии отдельных подводных камней, всё же не отмечаю.
А недавний пакет помощи Украине по линии USAI и вовсе своей открытой частью должен был расставить все точки над “i” в этом вопросе, но почему-то не расставил, чем, похоже, придётся заняться мне…
Относительно недавнего пакета помощи от США, суммой на $1,85 млрд, все обратили внимание исключительно на передачу Украине ЗРК Patriot.
Разумеется, было сложно не обратить внимания на данную поставку, однако практически проигнорировали вторую часть пакета.
Вторая часть пакета, суммой $850 млн включала в себя: -45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов -20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов -50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 "Град" -100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов
В первую очередь, отмечу, что ВСУ сейчас применяют, комбинировано образцы артиллерии НАТОвского калибра и постсоветского. То есть, нам нужны как боеприпасы советского образца, так и западного, не в пропорциональном объёме, но достаточном.
Во вторую очередь напомню, что в феврале-марте-апреле артиллерия РОВ совершала в среднем и даже более 70 тыс выстрелов в сутки. В настоящее время их средний показатель 20 тыс выстрелов в сутки, что говорит об истощении запасов БК и неминуемо приближающемся снарядном голоде.
В свою очередь, ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов 4-5 тыс, с пиковыми показателями 7 тыс и более. Но, в целом, показатель отстрела БК стабильный и отличается только интенсивностью и концентрацией арты в той или иной локации.
А теперь рассмотрим пакет помощи от США с иного ракурса.
Суммарно нам будет передано от США 115 000 снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что при 5 тысячах выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.
Но, напомню, что огневые задачи в зоне БД выполняет не только советского образца арта, но и НАТОвского. То есть, грубо говоря, данного боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня. Например, условно, на месяц.
Далее, 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов. Это много или мало? Ответим на этот вопрос исходя из показателя среднего ресурса ствола 125-мм 2А26 – 600 выстрелов. То есть, это количество БК позволит 165 танкам совершить 600 выстрелов.
Тут я хочу сделать ремарку и отметить, что в условиях полномасштабной войны с высокой интенсивностью боевых действий, редкий танковый ствол успевает, по вполне объективным причинам, выработать средний ресурс выстрелов.
Таким образом, что мы имеем?
А мы имеем обеспечение Украины, только от США, фактически на месяц, а возможно и больше, боекомплектом для стабильно интенсивного ведения огневого подавления российских оккупантов, как артиллерией, так и прочими средствами поражения.
При этом периодичность выделения пакетов помощи, в среднем – 2 недели. То есть, через 2 недели мы увидим новую номенклатуру поддержки, среди которой так же будут те или иные типы боеприпасов, как постсоветского, так и НАТОвского калибров.
Главный вывод из всего вышеизложенного в том, что поддержка Украины осуществлялась на стабильном уровне, в течение всего года, в процентном же показателе с очевидным ростом и расширением номенклатуры поставок. В то же самое время средний показатель выстрелов арты РОВ падает.
Таким образом, не уменьшающийся, а очевидно, постепенно растущий потенциал огневого превосходства ВСУ, весьма контрастирует с уменьшающимся потенциалом РОВ, которые и до того, с трудом сдерживали натиск украинских контрнаступлений, а в период снарядного голода...