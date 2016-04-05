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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3097309830993100>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:41

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?

С нуля своими силами даже тостер непросто сделать. Те же Шахиды собирают из комплектующих, которые долго завозили в обход санкций. У производителей на них уже есть контракты, очередь - это не бананы в супермаркете.
Желание помочь у западных союзников отсутствует, так как они бояться расширения конфликта, так что видимо действуют негласные правила и ограничения.

Странно, очереди на мопедный мотор в годы? Проблема с шахидами возникла как я помню летом, прошло 5-6 мес. Когда только Иран рашке передает около 1700 дронов? Запад нам не дает те моторы, а подсанкионному Ирану - дает тысячи? Мне кажется, в ОП просто не хотят парится, либо сидят пророссийские деятели - которые все саботируют.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:42

  Habib написав:Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание. "Зе-марафон головного мозга, надо сдаваться пуйлу, пока предлагают" и остальное бла-бла-бла в этом духе
  BIGor написав:кажется, в ОП просто не хотят парится, либо сидят пророссийские деятели - которые все саботируют.
" Зеленский проросийский президент, оборону саботируют, сопротивляться смысла нет, нас предали, надо сдаваться, спасайся кто может аааа". Туда же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 гру, 2022 13:48, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:43

  vitaliian написав:
  Habib написав:Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание

Хто проти Зе - росіяни?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?

А ви колись брали участь в ДКР? Ви маєте уявлення, що таке розробка нового пристрою і запуск???
Щоб ви розуміли, "Лелека" розробляється з 14 чи 15 року. В 17 вже використовувався у військах. І тільки на початок повногмаштабного вторгнення це вже більш-менш робоча машина. Ланцет вперше представлений у 18 році. На даний момент досить сира штука. Хоча дешева й масова.
Іран перші дрони почав використовувати ще в 90-их через відсутність авіації. Shahed-136 почали розробляти в 17-18 роках, в 20 перше бойове застосування. Допилюють досі, судачи з усього.
На жаль, 9 жінок за 1 місяць дитини не виносять.
З чого ви взяли, що в нас нічого не робиться?
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Странно, очереди на мопедный мотор в годы?

Там стоит не мопедный мотор, а мотор с особыми характеристиками, высокой мощностью и малым весом. Остальные комплектующие тоже не в супермаркете колбасу купить.
А сделать планер, отладить технологию, провести испытания - только человеку далекому от техники и производства может казаться, что это можно сделать с нуля за считанные месяцы. Особенно под ракетами, которые наводят предатели. Уверен, что до войны Россия вербовала людей из этих структур за любые деньги. Да и идейных любителей русского мира хватает, что показал пример директора Мотор Сичи.
Какие-то разработки ведутся. Может скоро что-то будет.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:49

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Habib написав:Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание

Хто проти Зе - росіяни?

"Нужно сплотиться вокруг лидера"
Habib
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:51

  Habib написав:"Нужно сплотиться вокруг лидера
а вы предлагаете его скинуть, я так понимаю?
  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Habib написав:Зе-марафон головного мозга
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание

Хто проти Зе - росіяни?

Согласно части 2 статьи 106 Конституции Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины является Президент страны
кто против главнокомандующего в военное время как по вашему называется?

дети таких глупостей не спрашивают, как вы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 24 гру, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:18

Помощь Украине боеприпасами и про снарядный голод

У партнёров Украины заканчиваются боеприпасы, которыми они могут снабжать ВСУ. Думаю, вы уже не в первый раз слышите данный нарратив. Я вот его уже полгода как слышу и как-то кризиса в данной проблематике, при наличии отдельных подводных камней, всё же не отмечаю.

А недавний пакет помощи Украине по линии USAI и вовсе своей открытой частью должен был расставить все точки над “i” в этом вопросе, но почему-то не расставил, чем, похоже, придётся заняться мне…

Относительно недавнего пакета помощи от США, суммой на $1,85 млрд, все обратили внимание исключительно на передачу Украине ЗРК Patriot.

Разумеется, было сложно не обратить внимания на данную поставку, однако практически проигнорировали вторую часть пакета.

Вторая часть пакета, суммой $850 млн включала в себя:
-45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов
-20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов
-50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 "Град"
-100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов

В первую очередь, отмечу, что ВСУ сейчас применяют, комбинировано образцы артиллерии НАТОвского калибра и постсоветского. То есть, нам нужны как боеприпасы советского образца, так и западного, не в пропорциональном объёме, но достаточном.

Во вторую очередь напомню, что в феврале-марте-апреле артиллерия РОВ совершала в среднем и даже более 70 тыс выстрелов в сутки. В настоящее время их средний показатель 20 тыс выстрелов в сутки, что говорит об истощении запасов БК и неминуемо приближающемся снарядном голоде.

В свою очередь, ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов 4-5 тыс, с пиковыми показателями 7 тыс и более. Но, в целом, показатель отстрела БК стабильный и отличается только интенсивностью и концентрацией арты в той или иной локации.

А теперь рассмотрим пакет помощи от США с иного ракурса.

Суммарно нам будет передано от США 115 000 снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что при 5 тысячах выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.

Но, напомню, что огневые задачи в зоне БД выполняет не только советского образца арта, но и НАТОвского. То есть, грубо говоря, данного боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня. Например, условно, на месяц.

Далее, 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов. Это много или мало? Ответим на этот вопрос исходя из показателя среднего ресурса ствола 125-мм 2А26 – 600 выстрелов. То есть, это количество БК позволит 165 танкам совершить 600 выстрелов.

Тут я хочу сделать ремарку и отметить, что в условиях полномасштабной войны с высокой интенсивностью боевых действий, редкий танковый ствол успевает, по вполне объективным причинам, выработать средний ресурс выстрелов.

Таким образом, что мы имеем?

А мы имеем обеспечение Украины, только от США, фактически на месяц, а возможно и больше, боекомплектом для стабильно интенсивного ведения огневого подавления российских оккупантов, как артиллерией, так и прочими средствами поражения.

При этом периодичность выделения пакетов помощи, в среднем – 2 недели. То есть, через 2 недели мы увидим новую номенклатуру поддержки, среди которой так же будут те или иные типы боеприпасов, как постсоветского, так и НАТОвского калибров.

Главный вывод из всего вышеизложенного в том, что поддержка Украины осуществлялась на стабильном уровне, в течение всего года, в процентном же показателе с очевидным ростом и расширением номенклатуры поставок. В то же самое время средний показатель выстрелов арты РОВ падает.

Таким образом, не уменьшающийся, а очевидно, постепенно растущий потенциал огневого превосходства ВСУ, весьма контрастирует с уменьшающимся потенциалом РОВ, которые и до того, с трудом сдерживали натиск украинских контрнаступлений, а в период снарядного голода...

https://site.ua/alexander.kovalenko/pom ... od-iyzm8e8
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:18

  vitaliian написав:
  Habib написав:"Нужно сплотиться вокруг лидера
а вы предлагаете его скинуть, я так понимаю?
  BIGor написав:Хто проти Зе - росіяни?

Согласно части 2 статьи 106 Конституции Украины, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины является Президент страны
кто против главнокомандующего как по вашему сейчас называется? дети таких глупостей не спрашивают, как вы.
.

Так россияне или нет? Дайте короткий ответ, да или нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:20

BIGor коллаборанты вас такой ответ устроит? Для россиянина вам как минимум нужен русский паспорт.
vitaliian
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