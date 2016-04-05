........Во вторую очередь напомню, что в феврале-марте-апреле артиллерия РОВ совершала в среднем и даже более 70 тыс выстрелов в сутки. В настоящее время их средний показатель 20 тыс выстрелов в сутки, что говорит об истощении запасов БК и неминуемо приближающемся снарядном голоде.В свою очередь, ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов 4-5 тыс, с пиковыми показателями 7 тыс и более. Но, в целом, показатель отстрела БК стабильный и отличается только интенсивностью и концентрацией арты в той или иной локации.А теперь рассмотрим пакет помощи от США с иного ракурса.Суммарно нам будет передано от США 115 000 снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что при 5 тысячах выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.Но, напомню, что огневые задачи в зоне БД выполняет не только советского образца арта, но и НАТОвского. То есть, грубо говоря, данного боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня. Например, условно, на месяц.............