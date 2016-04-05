Shaman написав:............... що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?
Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку
Союз был почти самодостаточным. Раша, конечно, не Союз, послабее, возможности не те, но и далеко не КНДР. Уж едой они себя обеспечат. Вы забываете, что они последние лет 7 на 3 месте в мире по производству и за 2020/21 МГ на первом месте по экспорту пшеницы. См. https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg Да, ассортимент упадёт (и уже сильно упал), но "міняти їжу на нафту" им точно не придётся.
Vlad442 написав:........... Самодостатьня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.
Таких абсолютно самодостаточных сегодня нет. Да и давно уже нет. Настолько и КНДР не является самодостаточной. Параллельный импорт, конечно, сложнее обычного, возможности ограничены, но достаточны для сносного существования.
Камикадзе написав:Палата представителей проголосовала за помощь Украине 45 млрд: 225 - за, 201 - против Пока по слухам, ждем официального подтверждения
Не совсем слухи:
ВАШИНГТОН, 23 декабря (Рейтер) - Палата представителей США, контролируемая демократами, в пятницу приняла законопроект о государственном финансировании на сумму 1,66 триллиона долларов , который обеспечивает рекордное военное финансирование и направляет чрезвычайную помощь Украине за несколько часов до крайнего срока в полночь.
Законопроект о расходах на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, был одобрен в основном голосованием по партийной линии 225–201 после принятия Сенатом накануне.
Президент Джо Байден заявил, что подпишет закон, за который упорно боролись, который также включает в себя дополнительную помощь студентам с ограниченными возможностями, дополнительное финансирование для защиты прав рабочих и дополнительные ресурсы для профессионального обучения, а также более доступное жилье для семей, ветеранов и тех, кто бежит. домашнее насилие .........
▪️По контракту, подписанному летом, Россия закупила 1700 "Шахедов". Их поставляют траншами. На сегодня Россия использовала около 540 дронов. Большинство дронов сбивается до того, как они достигают своих целей. Но они дешёвые. Производство одного дрона стоит приблизительно 7 тысяч долларов.
А мы не можем производить свои миллионы дешевых шахедов? На Украину наложены санкции? Может денег нам не дают? Или станки не дают закупать? Или нет специалистов (НАУ, ХАИ)? Или нет производственных площадок?
Думаю, можем. Правда, 7 млрд долл. для нас и РФ (в расчёте на 1 млн.) звучит по-разному. Но миллион, конечно, не нужен. Но РФ использует их для бомбардировки наших городов и гражданских объектов, разрушения системы энергообеспечения. Мы этим не занимаемся. Соответственно, как я понимаю, нам не нужны такие количества дронов такого типа.
BIGor написав:.......... Так будут у нас свои тысячи дешевых "шахедов" для удара по россиянским военным объектам? Что мешает?
Смотря что называть военными объектами. Пока что мы даже удары по аэродромам (Энгельс) не подтверждаем, а только хитро улыбаемся. О заводах речь вообще не идёт. Кроме того, учтите, что до их заводов нашим дронам лететь намного дальше, чем российским до наших.
........ Во вторую очередь напомню, что в феврале-марте-апреле артиллерия РОВ совершала в среднем и даже более 70 тыс выстрелов в сутки. В настоящее время их средний показатель 20 тыс выстрелов в сутки, что говорит об истощении запасов БК и неминуемо приближающемся снарядном голоде.
В свою очередь, ВСУ имеют среднесуточный показатель выстрелов 4-5 тыс, с пиковыми показателями 7 тыс и более. Но, в целом, показатель отстрела БК стабильный и отличается только интенсивностью и концентрацией арты в той или иной локации.
А теперь рассмотрим пакет помощи от США с иного ракурса.
Суммарно нам будет передано от США 115 000 снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, что при 5 тысячах выстрелов в сутки позволит вести огонь в течение 23 дней.
Но, напомню, что огневые задачи в зоне БД выполняет не только советского образца арта, но и НАТОвского. То есть, грубо говоря, данного боекомплекта достаточно для удовлетворения потребностей артиллерии более чем на 23 дня. Например, условно, на месяц. ............ https://site.ua/alexander.kovalenko/pom ... od-iyzm8e8
Постоянно слышу в наших сообщениях и комментариях о нехватке орудий и снарядов и подавляющем преимуществе росс. арты. Возможно, с этим и связана разница 5-7 тыс. выстрелов с нашей стороны против 70 или даже 20 тыс. с российской. Последние месяцы это превосходство удаётся частично компенсировать благодаря Хаймерсам и др. современным точным системам вооружений.
Кстати, об этом же (нехватке и вынужденной экономии снарядов) говорится и в видео в посте prodigy на 5-й минуте. Что удивило в видео - зам комбата - главный сержант.