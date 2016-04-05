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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3099310031013102>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...............
що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?

Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку :D

Союз был почти самодостаточным.
Раша, конечно, не Союз, послабее, возможности не те, но и далеко не КНДР.
Уж едой они себя обеспечат. Вы забываете, что они последние лет 7 на 3 месте в мире по производству и за 2020/21 МГ на первом месте по экспорту пшеницы.
См. https://latifundist.com/rating/top-10-stran-proizvoditelej-pshenitsy-v-202021-mg
Да, ассортимент упадёт (и уже сильно упал), но "міняти їжу на нафту" им точно не придётся.

був самодостатнім на рівні технологій 80х років. нагадаю, електроніку вже не потянули. про якість мовчимо. та й з асортиментом для населення - теж капець.
був самодостатнім для виплавки сталі, щоб робити обладнання для виплавки сталі :D

й у вас явне протиріччя - з сільським господарством в СРСР було дуже кепсько. й досягення в сільському господарстві - насіння, техніка ЗЗР - все ж імпортне. сильне сільське господарство - це вже кооперація в наш час ;)

нафта в обмін на продовольство - це так, символ. в обмін на побутову техніку - вже реальність
  ЛАД написав:
  Vlad442 написав:...........
Самодостатня економіка це коли ти робиш не тільки тостер, а й станки для виробництва кожної деталі, та кожен сальник чи гвинтик до цього станка. Коли ж там в тебе чіпи Сіменс, там сальник Еффбе та італійська гайка за нержавійки, то коли тебе відключать від постачання, твоя економіка зупиниться. Якщо ти не зможеш купити все це через Індію чи в Китаї, що ми зараз й маємо у вигляді паралельного імпорту.

Таких абсолютно самодостаточных сегодня нет. Да и давно уже нет.
Настолько и КНДР не является самодостаточной. Параллельный импорт, конечно, сложнее обычного, возможности ограничены, но достаточны для сносного существования.

може ви й не це мали на увазі, але КНДР та "сносне існування" - пайок риса не дасть померти з голоду, але то таке жевріння. та й 10 років в армії - дуже насичене життя в КНДР.

як там - як за мохом на деревах виявити ти в Північний чи Південній Кореї?

якщо його їдять - то в Північний :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:27

  detroytred написав:Інтерв'ю начштаба полку Азов:
https://m.youtube.com/watch?v=PcrhB7dJZP0

з ... хв. - жінки-всл повинні воювати;
з 37 хв. - про 36 бригаду морпіхів;
з 1г.27 хв. - чи треба говорити правду народу.

Й цікаве питання Кротевич зачепив -- про ненависть орків до Заходу й окремо до американців.
А дійсно, от що такого паганого, жахливого зробили рашкованам європейці, американці?
Що???
Навпаки...

если нажать на выделенное жирным "еще" после
Майор Богдан Кротевич, позывной "ТАВР" - первый заместитель командира и начальник штаба отдельного отряда специального назначения "Азов", в новом выпуске на юутб канале

открываются:
ТАЙМКОДЫ:
00:00 вступление
0:27 вероятность полномасштабного наступления
7:02 как Богдан стал военным
8:31 штаб обороны Мариуполя
15:04 окружение Мариуполя
17:44 Мелитополь, Бердянск, Херсон сдали без боя
19:00 почему россиянам удалось взять Мариуполь
21:17 как Мариуполь брали в кольцо
33:05 деблокада Мариуполя
34:28 об операции на вертолетах
37:17 о морских пехотинцах и сдаче в плен
....
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:30

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
Ненавиділи Президента і військово-політичне керівництво:
2010-2014 — ЗСУ, підприємці, інтелігенція.
2014-2019 — русня, ОПЗЖ, міхушвіли, комуняки.
2019-2022 — русня, ОПЗЖ, порохоботи.

Какая примитивная манипуляция

c 2014 по 2019 ты сам гнал на Порошенко. То ты у нас русня или ОПЗЖ ?
да ты прав, манипуляция в пользу ПАП, в 2019 его ненавидело гораздо больше перечисленных слоёв населения.

Вот видишь, ты опять начал манипулировать. То у тебя было 4 позиции, теперь ты расширил, когда я тебе задал простой вопрос
Так ты русня или ОПЗЖ ? :)
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:32

  vitaliian написав:
Власти Грузии убивают бывшего президента Михаила Саакашвили ядом, доставленным из России и по поручению российского руководства. Это специфическая смесь отравляющих веществ, которую дозированно добавляют в пищу и средства личной гигиены.
https://t.me/generalsvr2/389

Ну зачем ты питаешься с помоек ?
Вроде, по легенде, успешный лэнд-лорд, а по факту бомж с помойки ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:34

Российским СМИ поступило негласное распоряжение из администрации президента РФ - не сообщать о мобилизации в России, пишет газета The Moscow Times.


Власти запретили российским средствам массовой информации сообщать о мобилизации на войну в Украине, в том числе даже если эти сведения исходят от Госдумы РФ или Совета Федерации, сообщила в пятницу, 23 декабря, газета The Moscow Times со ссылкой на два источника в прокремлевских медиа. По их данным, такое негласное распоряжение поступило из администрации президента.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", - рассказал источник издания. В свою очередь в Госдуме газете сообщили, что для депутатов из фракций так называемой "системной оппозиции" никаких запретов комментировать мобилизацию не издавали.

https://www.dw.com/ru/kreml-zapretil-rossijskim-smi-osvesat-mobilizaciu/a-64202414
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Индейцы – это русские, они пришли из россии».

https://t.me/c/1199360700/66975
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:40

  detroytred написав:А дійсно, от що такого паганого, жахливого зробили рашкованам європейці, американці?
Що???
Навпаки...


Як що?
Світяь ліхтарем в смердючу й криваву кацапську сутність, і не дають развернуцца душе русскай.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:47

  detroytred написав:Й цікаве питання Кротевич зачепив -- про ненависть орків до Заходу й окремо до американців.
А дійсно, от що такого паганого, жахливого зробили рашкованам європейці, американці?
Що???

По пиці замало давали
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...............
що таке самодостатня економіка, а що таке обвалитися?

Рашу викинули з кооперації з розвиненими країнами. КНДР теж самодостатня економіка - ріс по пайкам. Раша теж в такому режимі може довго існувати. й навіть створювати проблеми локальні.а потім домовлятися та міняти їжу на нафту - нехай їм щастить в цьому напрямку :D

Союз был почти самодостаточным.
Раша, конечно, не Союз, послабее, возможности не те, но и далеко не КНДР.
Уж едой они себя обеспечат. Вы забываете, что они последние лет 7 на 3 месте в мире по производству и за 2020/21 МГ на первом месте по экспорту пшеницы

Угу, это до санкций, на импортном материале семян, на импортных технологиях выращивания
Так что, если они себя едой и обеспечать, то на уровне СССР. То есть никак
Продовольственная программа СССР 1982 года возникла не просто так
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:50

  Habib написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание

Хто проти Зе - росіяни?

"Нужно сплотиться вокруг лидера"

Уважаемый, вы тут вопросы к себе потеряли.


Напад росії і білорусі на Україну
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