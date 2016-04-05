Российским СМИ поступило негласное распоряжение из администрации президента РФ - не сообщать о мобилизации в России, пишет газета The Moscow Times.





Власти запретили российским средствам массовой информации сообщать о мобилизации на войну в Украине, в том числе даже если эти сведения исходят от Госдумы РФ или Совета Федерации, сообщила в пятницу, 23 декабря, газета The Moscow Times со ссылкой на два источника в прокремлевских медиа. По их данным, такое негласное распоряжение поступило из администрации президента.



"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", - рассказал источник издания. В свою очередь в Госдуме газете сообщили, что для депутатов из фракций так называемой "системной оппозиции" никаких запретов комментировать мобилизацию не издавали.