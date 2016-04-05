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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3099310031013102
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:52

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание

Хто проти Зе - росіяни?

Сегодня, в условиях войны - да. Или их сторонники.

По этой логике, те кто был против Пороха во время войны - тоже россияне или их сторонники
Интересная картина получается :)
Правда, ЛАД ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Союз был почти самодостаточным.

Та ну.
Російська вікіпедія. Зовнішня торгівля, 1988.
Імпорт:
- машины, оборудование и транспортные средства — 41,4 %,
- продовольствие и промышленные товары — 29,1 %,

Експорт:
- топливо и электроэнергия — 46,5 %,
- машины, оборудование и транспортные средства — 15,5 %
- другие товары (в том числе оружие) — 22,8 %

Поцікавтеся історією будівництва газопроводів Уренгой-Помари-Ужгород, нафтопророводу "Дружба", контрактом "газ-труби"...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:57

  Shaman написав:.........
був самодостатнім на рівні технологій 80х років. нагадаю, електроніку вже не потянули. про якість мовчимо. та й з асортиментом для населення - теж капець.
був самодостатнім для виплавки сталі, щоб робити обладнання для виплавки сталі :D

й у вас явне протиріччя - з сільським господарством в СРСР було дуже кепсько. й досягення в сільському господарстві - насіння, техніка ЗЗР - все ж імпортне. сильне сільське господарство - це вже кооперація в наш час ;)

нафта в обмін на продовольство - це так, символ. в обмін на побутову техніку - вже реальність

Тянули и электронику.
Отставали - да. Как и во многом другом. Но тянули.
Отставали, естественно. Всё-таки 300 млн (даже со всеми странами советского блока) против миллиарда. Да ещё учитывая огромный послевоенный отрыв США от остального мира.
И очень опасаюсь, что мои внуки (или правнуки) о сегодняшней быттехнике (и не только) будут только вспоминать.

може ви й не це мали на увазі, але КНДР та "сносне існування" - пайок риса не дасть померти з голоду, але то таке жевріння. та й 10 років в армії - дуже насичене життя в КНДР.

як там - як за мохом на деревах виявити ти в Північний чи Південній Кореї?

якщо його їдять - то в Північний :D

КНДР, действительно, ввиду не имел. Не очень уверен, какой там уровень жизни. Имел ввиду уровень РФ. Да и Украины (естественно, не верхних 5-10% населения).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:02

Навіщо був цей звірячий обстріл мирних жителів Херсона? (риторичне) Понад 20 загиблих..
Зайвий доказ, що рф є країна-терористка. Коли вже США це вИзнають офіцйно?
А кримський міст довго ще терпітиме?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:11

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Союз был почти самодостаточным.

Та ну.
Російська вікіпедія. Зовнішня торгівля, 1988.
Імпорт:
- машины, оборудование и транспортные средства — 41,4 %,
- продовольствие и промышленные товары — 29,1 %,

Експорт:
- топливо и электроэнергия — 46,5 %,
- машины, оборудование и транспортные средства — 15,5 %
- другие товары (в том числе оружие) — 22,8 %

Поцікавтеся історією будівництва газопроводів Уренгой-Помари-Ужгород, нафтопророводу "Дружба", контрактом "газ-труби"...

1988 уже не показатель. Другая политика. СССР во многом уже (если не почти во всём) отказался от "железного занавеса" в пользу международного сотрудничества.
И я чуть выше написал об отставании Союза во многих областях.
Естественно, старались закупать больше современных машин и оборудования, чтобы уменьшить технологическое отставание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:15

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:20

  ЛАД написав:Тянули и электронику.
Отставали - да. Как и во многом другом. Но тянули.
Отставали, естественно. Всё-таки 300 млн (даже со всеми странами советского блока) против миллиарда. Да ещё учитывая огромный послевоенный отрыв США от остального мира.

Госпидя ... ну какое убожество
Отставали, но тянули

Если отстаешь, то ты не тянешь. Ни при каких обстоятельствах

Ну и опять. 300 млн против ярда - звучит, как сейчас РФ говорит, что они воюют не с Украиной, а с Америкой и НАТО

Вот за это тебя, я и называю совком

Кстати, как там с логикой по поводу, кто против Пороха тот россиянин или сторинник россиян ? Сел в лужу ?
pesikot
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  #<1 ... 3099310031013102
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