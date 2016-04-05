Додано: Суб 24 гру, 2022 17:25

Союз был почти самодостаточным.

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!

при посещении порта Пирей меня неприятно удивил зловонный запах канализации за пределами порта, город был грязный, много детей на улицах просили еду, в магазинах товары по очень дорогим ценам и плохого качества



изначально было написано про красивый город, тратуарные дорожки, много пальм и цветов, вкусные фруты, особенно впечатлило мороженное в рожке с орехами и шоколадом

могу прокоментировать эту фразу :ЛАД при совке был почти самодостаточным.у него было практически все, потому что ему хватало малого.Если с 18 лет уйти в монахи в Джвари (горный грузинский монастырь)провести там 50 лет,в самодостаточности достигнетсясовершенствосложно перечислить на пальцах в чем ссср преуспевал (кроме огромной громоздкой разложившейся армии и 18 млн коммунистов на 270млн населения из которых больше трети писала доносы (как правило на однопартийцев)до начала 70х в бытовом плане ссср уступал только 7-8 странам в мире (такие страны как Италия, Испания, Португалия, Герция, Турция были чуть-чуть развитие совка, но не напорядок как США, Канада, Япония, Австралия, Британия, Франция,ФРГ)если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.но у стран Запада и ссср были разные цели в развитии, ссср проиграл гонку вооружения и решил трагически погибнуть в горах Афганистана. Путин повторил этот процес начав войну против Украиныпо поводы пропоганды-современный новояз рф вырос не на пустом месте (хлопок, отрицательный рост, запад замерзает)в 1983г в конце практики курсанты должы были писать отзывы о посежаемых странах(портах) "сочинение на тему как я провел лето". На судне помполит попросил почитать наши тетрадки (нас было 5 курсантов), боялся-что если напишут что-то восторженное-то ему влетит автоматом "за преклонение перед западом",он собрал нас в "красном уголке" (там проходили партсобрания коммунистов) и стал нам банально надиктовывать "наши отзывы" о посещении заграницы:если не хотите, чтобы прикрыли визу, то не пишите ничего позитивного о кап.странаха о Югославиии можно позитивно? лучше нейтрально