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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:52
ЛАД написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Раша пропаганда. Модерация обращаю внимание
Хто проти Зе - росіяни?
Сегодня, в условиях войны - да. Или их сторонники.
По этой логике, те кто был против Пороха во время войны - тоже россияне или их сторонники
Интересная картина получается
Правда, ЛАД
?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:56
ЛАД написав:
Союз был почти самодостаточным.
Та ну.
Російська вікіпедія. Зовнішня торгівля, 1988.
Імпорт:
- машины, оборудование и транспортные средства — 41,4 %,
- продовольствие и промышленные товары — 29,1 %,
Експорт:
- топливо и электроэнергия — 46,5 %,
- машины, оборудование и транспортные средства — 15,5 %
- другие товары (в том числе оружие) — 22,8 %
Поцікавтеся історією будівництва газопроводів Уренгой-Помари-Ужгород, нафтопророводу "Дружба", контрактом "газ-труби"...
P.S. Ще один приклад Вашої совковості - СССР ви теж бачите через рожеві окуляри.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 24 гру, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 16:57
Shaman написав:
.........
був самодостатнім на рівні технологій 80х років. нагадаю, електроніку вже не потянули. про якість мовчимо. та й з асортиментом для населення - теж капець.
був самодостатнім для виплавки сталі, щоб робити обладнання для виплавки сталі
й у вас явне протиріччя - з сільським господарством в СРСР було дуже кепсько. й досягення в сільському господарстві - насіння, техніка ЗЗР - все ж імпортне. сильне сільське господарство - це вже кооперація в наш час
нафта в обмін на продовольство - це так, символ. в обмін на побутову техніку - вже реальність
Тянули и электронику.
Отставали - да. Как и во многом другом. Но тянули.
Отставали, естественно. Всё-таки 300 млн (даже со всеми странами советского блока) против миллиарда. Да ещё учитывая огромный послевоенный отрыв США от остального мира.
И очень опасаюсь, что мои внуки (или правнуки) о сегодняшней быттехнике (и не только) будут только вспоминать.
може ви й не це мали на увазі, але КНДР та "сносне існування" - пайок риса не дасть померти з голоду, але то таке жевріння. та й 10 років в армії - дуже насичене життя в КНДР.
як там - як за мохом на деревах виявити ти в Північний чи Південній Кореї?
якщо його їдять - то в Північний
КНДР, действительно, ввиду не имел. Не очень уверен, какой там уровень жизни. Имел ввиду уровень РФ. Да и Украины (естественно, не верхних 5-10% населения).
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ЛАД
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:02
Навіщо був цей звірячий обстріл мирних жителів Херсона? (риторичне) Понад 20 загиблих..
Зайвий доказ, що рф є країна-терористка. Коли вже США це вИзнають офіцйно?
А кримський міст довго ще терпітиме?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:11
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Союз был почти самодостаточным.
Та ну.
Російська вікіпедія. Зовнішня торгівля, 1988.
Імпорт:
- машины, оборудование и транспортные средства — 41,4 %,
- продовольствие и промышленные товары — 29,1 %,
Експорт:
- топливо и электроэнергия — 46,5 %,
- машины, оборудование и транспортные средства — 15,5 %
- другие товары (в том числе оружие) — 22,8 %
Поцікавтеся історією будівництва газопроводів Уренгой-Помари-Ужгород, нафтопророводу "Дружба", контрактом "газ-труби"...
1988 уже не показатель. Другая политика. СССР во многом уже (если не почти во всём) отказался от "железного занавеса" в пользу международного сотрудничества.
И я чуть выше написал об отставании Союза во многих областях.
Естественно, старались закупать больше современных машин и оборудования, чтобы уменьшить технологическое отставание.
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ЛАД
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:15
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vitaliian
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:20
ЛАД написав:
Тянули и электронику.
Отставали - да. Как и во многом другом. Но тянули.
Отставали, естественно. Всё-таки 300 млн (даже со всеми странами советского блока) против миллиарда. Да ещё учитывая огромный послевоенный отрыв США от остального мира.
Госпидя ... ну какое убожество
Отставали, но тянули
Если отстаешь, то ты не тянешь. Ни при каких обстоятельствах
Ну и опять. 300 млн против ярда - звучит, как сейчас РФ говорит, что они воюют не с Украиной, а с Америкой и НАТО.
Но 140 млн Япония смогла сделать прорыв в электронике, а СССР ни хрена не мог
Вот за это тебя, я и называю совком
Кстати, как там с логикой по поводу, кто против Пороха тот россиянин или сторонник россиян ? Сел в лужу ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 24 гру, 2022 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:25
Союз был почти самодостаточным.
могу прокоментировать эту фразу :
ЛАД при совке был почти самодостаточным.
у него было практически все, потому что ему хватало малого.
Если с 18 лет уйти в монахи в Джвари (горный грузинский монастырь)
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
провести там 50 лет,
в самодостаточности достигнется
совершенство
сложно перечислить на пальцах в чем ссср преуспевал (кроме огромной громоздкой разложившейся армии и 18 млн коммунистов на 270млн населения из которых больше трети писала доносы (как правило на однопартийцев)
до начала 70х в бытовом плане ссср уступал только 7-8 странам в мире (такие страны как Италия, Испания, Португалия, Герция, Турция были чуть-чуть развитие совка, но не напорядок как США, Канада, Япония, Австралия, Британия, Франция,ФРГ)
если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.
ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!
но у стран Запада и ссср были разные цели в развитии, ссср проиграл гонку вооружения и решил трагически погибнуть в горах Афганистана. Путин повторил этот процес начав войну против Украины
по поводы пропоганды-современный новояз рф вырос не на пустом месте (хлопок, отрицательный рост, запад замерзает)
в 1983г в конце практики курсанты должы были писать отзывы о посежаемых странах(портах) "сочинение на тему как я провел лето". На судне помполит попросил почитать наши тетрадки (нас было 5 курсантов), боялся-что если напишут что-то восторженное-то ему влетит автоматом "за преклонение перед западом",
он собрал нас в "красном уголке" (там проходили партсобрания коммунистов) и стал нам банально надиктовывать "наши отзывы" о посещении заграницы:
при посещении порта Пирей меня неприятно удивил зловонный запах канализации за пределами порта, город был грязный, много детей на улицах просили еду, в магазинах товары по очень дорогим ценам и плохого качества
изначально было написано про красивый город, тратуарные дорожки, много пальм и цветов, вкусные фруты, особенно впечатлило мороженное в рожке с орехами и шоколадом
если не хотите, чтобы прикрыли визу, то не пишите ничего позитивного о кап.странах
а о Югославиии можно позитивно? лучше нейтрально
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:33
"Я участвовал в СВО, теперь я никому не нужен!" В эфир российского канала прорвалась правда
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:36
prodigy написав:
ЛАД при совке был почти самодостаточным.
у него было практически все, потому что ему хватало малого.
Если с 18 лет уйти в монахи в Джвари (горный грузинский монастырь)
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
провести там 50 лет,
в самодостаточности достигнется
совершенство
Мощно задвинул, уважуха
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pesikot
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