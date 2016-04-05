ЛАД написав:Естественно, старались закупать больше современных машин и оборудования, чтобы уменьшить технологическое отставание.
с 1980г были санкции (за Афганистан) и бойкот московской Олимпиады
современное оборудование для судов ММФ удавалось закупать с большим трудов в тридрога через 2 страны-посредника (у США в Швецию-потом на Швейцарию-дальше ГДР-и от туда в СССР) *это всё было в малых количествах (за ВАЛЮТУ), на военном флоте стояли такие "гробы", не было удивления -почему корабли сталкиваются в открытом море(океане)
наличие 13 айфона на прилавках в рф каким образом повлияло на технологическое отставание рашки?
Habib написав:Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
У меня к вам 2 вопроса: 1. А эти трезвомыслящие люди понимают, что "мир" кацапью нужен лишь для подготовки к войне более качественно? 2. Вы кем были в предыдущей жизни, до 18.11.22? С каким забаненным ником?
1. Вы на прямой связи с кацапьем или с самим бункерным? Они это доложили? Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"? 2. Советую обратиться к специалистам
Российским СМИ поступило негласное распоряжение из администрации президента РФ - не сообщать о мобилизации в России, пишет газета The Moscow Times.
Власти запретили российским средствам массовой информации сообщать о мобилизации на войну в Украине, в том числе даже если эти сведения исходят от Госдумы РФ или Совета Федерации, сообщила в пятницу, 23 декабря, газета The Moscow Times со ссылкой на два источника в прокремлевских медиа. По их данным, такое негласное распоряжение поступило из администрации президента.
"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", - рассказал источник издания. В свою очередь в Госдуме газете сообщили, что для депутатов из фракций так называемой "системной оппозиции" никаких запретов комментировать мобилизацию не издавали.
Удивительным образом тезис о "необходимо срочно сесть и договориться" разгоняется повсюду рашисскими ботами, и персонажем по имени habib. Тоже получил такое задание?
Твои друзья не скрывают намерений, договорун.
Но судя из ответа, понимания нет. Принято.
Что касается кем персонаж был в прошлый жизни, вопрос пока открыт.
Habib написав:Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?
Почему боксер, пока у него инициатива и противник пятится, пытается добыть победу до гонга и завершить досрочно. Казалось бы, перерыв пойдет на пользу не только врагу, но и самому доминирующему боксеру. Это туго для восприятия?
Или это не туго, но просто задание получено склонять к переговорам?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 гру, 2022 18:02, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав: Й цікаве питання Кротевич зачепив -- про ненависть орків до Заходу й окремо до американців. А дійсно, от що такого паганого, жахливого зробили рашкованам європейці, американці? Що??? Навпаки...
Наследие Золотой Орды. После нее столетиями (с небольшими перерывами) воспитывались антизападные настроения и провозглашались нарративы "величия" и "особого пути". Глубоко въелись в менталитет, религию и культурные традиции. Малейший толчок - и они возрождаются вновь и вновь.
Что-то подобное возникло в Германии времен Бисмарка. Пришлось искоренять огнем и мечом ценой 2МВ.