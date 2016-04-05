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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3101310231033104
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:39

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
Ты только проснулся ?
Или поступила методичка ?

А до этого ты лазил по инфо-помойкам

У людей горе, а ты про свои школьные методички втираешь. Мозги между ягодиц заклинило?

Высрался ? убери за собой

Вот именно, что у людей горе, а ты постишь всякий информационный мусор сюда на форум
Обстрел был ещё утром, а ты расдуплился вечером

И не прикрывайся горем людей.
Это слёзы крокодила
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:51

Джин украинскому солдату предлагает - выполню что пожелаешь себе хорошего, но с условием, что врагу твоему будет в два раза больше.Ладно, давай давление 120 на 80 и темппературу 36,6.
ПС в оригинале немного сложнее и длиннее.
Кучинелли
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