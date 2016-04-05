Высрался ? убери за собой
Вот именно, что у людей горе, а ты постишь всякий информационный мусор сюда на форум
Обстрел был ещё утром, а ты расдуплился вечером
И не прикрывайся горем людей.
Это слёзы крокодила
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Додано: Суб 24 гру, 2022 18:39
Высрался ? убери за собой
Вот именно, что у людей горе, а ты постишь всякий информационный мусор сюда на форум
Обстрел был ещё утром, а ты расдуплился вечером
И не прикрывайся горем людей.
Это слёзы крокодила
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:51
Джин украинскому солдату предлагает - выполню что пожелаешь себе хорошего, но с условием, что врагу твоему будет в два раза больше.Ладно, давай давление 120 на 80 и темппературу 36,6.
ПС в оригинале немного сложнее и длиннее.
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