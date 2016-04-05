Додано: Суб 24 гру, 2022 19:44

juristkostya написав: prodigy написав: -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.



ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I! -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома. Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.

Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем[/quote]Вроде курс черного рынка тогда при Никсоне и Косыгине был около 3/4 за доллар аж до Андропова и даже по этой цене в кило уе этот VW Beetle в немного недоделанной версии как бы дороговато выходилЗарплату в 500-600, ну чтоб на него за год собрать, тогда получали либо члены Политбюро, либо Стахановы с АхромеевымиПо моему даже директор завода Петровского 50 лет назад получал от силы 400.