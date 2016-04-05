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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:21
Starikan написав:
Наследие Золотой Орды. После нее столетиями (с небольшими перерывами) воспитывались антизападные настроения и провозглашались нарративы "величия" и "особого пути". Глубоко въелись в менталитет, религию и культурные традиции. Малейший толчок - и они возрождаются вновь и вновь.
Что-то подобное возникло в Германии времен Бисмарка. Пришлось искоренять огнем и мечом ценой 2МВ.
Рецидивы "национального величия" + левацкие взгляды возникали в разное время повсеместно, так что, видимо, это универсальное человеческое качество, Золотая Орда тут не при чём
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juristkostya
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:27
prodigy написав:
-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.
ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!
Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
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juristkostya
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:31
juristkostya написав: prodigy написав:
-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.
ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!
Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем
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pesikot
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:34
pesikot написав: Habib написав:
2. Советую обратиться к специалистам
Вкладчик1234 - даже без вариантов
То есть тело с ником 'Любимый" на фарси(уж не сладкий ли он ващще?) скорее всего не чурка на зарплате 10руб за пост, а наше родимое ватное der'ьмо?
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барабашов
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:38
pesikot написав: juristkostya написав:
Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем
Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.
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juristkostya
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:44
juristkostya написав: prodigy написав:
-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.
ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!
Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем[/quote]
Вроде курс черного рынка тогда при Никсоне и Косыгине был около 3/4 за доллар аж до Андропова и даже по этой цене в кило уе этот VW Beetle в немного недоделанной версии как бы дороговато выходил
Зарплату в 500-600, ну чтоб на него за год собрать, тогда получали либо члены Политбюро, либо Стахановы с Ахромеевыми
По моему даже директор завода Петровского 50 лет назад получал от силы 400.
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барабашов
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:49
juristkostya написав: pesikot написав: juristkostya написав:
Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем
Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.
Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)
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барабашов
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:54
Habib написав:
Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?
Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.
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Vlad442
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:55
барабашов написав: juristkostya написав: pesikot написав:
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем
Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.
Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)
Госсспади, ну при чем здесь Штаты? Там хоть один снаряд разорвался во 2 МВ? Естественно, люди жили богаче, возможности промышленности несравнимы.
Сравнивайте с Францией, Италией, Британией. И сразу окажется, что Союз тех годов на очень близком уровне. Отставание стало явным позже.
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juristkostya
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:05
Vlad442 написав: Habib написав:
Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?
Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.
А защищаться? Читайте изначальный вопрос более внимательно.
Такое ощущение, что для некоторых в т.ч. ЛПР вторжение состоялось "внезапно, как зима в декабре", несмотря на 8 лет перед этим. Может это время можно было использовать чтобы лучше подготовиться?
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Habib
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