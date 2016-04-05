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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3102310331043105>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Наследие Золотой Орды. После нее столетиями (с небольшими перерывами) воспитывались антизападные настроения и провозглашались нарративы "величия" и "особого пути". Глубоко въелись в менталитет, религию и культурные традиции. Малейший толчок - и они возрождаются вновь и вновь.

Что-то подобное возникло в Германии времен Бисмарка. Пришлось искоренять огнем и мечом ценой 2МВ.
Рецидивы "национального величия" + левацкие взгляды возникали в разное время повсеместно, так что, видимо, это универсальное человеческое качество, Золотая Орда тут не при чём :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:27

  prodigy написав:-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!

Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:31

  juristkostya написав:
  prodigy написав:-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!

Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:34

  pesikot написав:
  Habib написав:2. Советую обратиться к специалистам

Вкладчик1234 - даже без вариантов

То есть тело с ником 'Любимый" на фарси(уж не сладкий ли он ващще?) скорее всего не чурка на зарплате 10руб за пост, а наше родимое ватное der'ьмо?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:38

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:44

  juristkostya написав:
  prodigy написав:-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!

Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем[/quote]
Вроде курс черного рынка тогда при Никсоне и Косыгине был около 3/4 за доллар аж до Андропова и даже по этой цене в кило уе этот VW Beetle в немного недоделанной версии как бы дороговато выходил
Зарплату в 500-600, ну чтоб на него за год собрать, тогда получали либо члены Политбюро, либо Стахановы с Ахромеевыми
По моему даже директор завода Петровского 50 лет назад получал от силы 400.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:49

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.

Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?

Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:55

  барабашов написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.

Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)

Госсспади, ну при чем здесь Штаты? Там хоть один снаряд разорвался во 2 МВ? Естественно, люди жили богаче, возможности промышленности несравнимы.

Сравнивайте с Францией, Италией, Британией. И сразу окажется, что Союз тех годов на очень близком уровне. Отставание стало явным позже.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22

Habib

Розумно звісно аналізувати минуле з сьогодення.
Треба було так, треба було сяк.
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