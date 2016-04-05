Habib написав:
А защищаться? Читайте изначальный вопрос более внимательно.
Такое ощущение, что для некоторых в т.ч. ЛПР вторжение состоялось "внезапно, как зима в декабре", несмотря на 8 лет перед этим. Может это время можно было использовать чтобы лучше подготовиться?
Чтобы защищаться Украине пауза не нужна. Слабая экономика "серой зоны" не вытянет военные расходы. Так что все решится сейчас, либо пан, либо пропал.
Странно что вы не понимаете разницу между Россией варваром агрессором с работающей экономикой и Украиной жертвой, которая временно стала форпостом цивилизованного мира.