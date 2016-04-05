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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3102310331043105
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:09

  Habib написав:
  Vlad442 написав:
  Habib написав:Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?

Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.

А защищаться? Читайте изначальный вопрос более внимательно.

Такое ощущение, что для некоторых в т.ч. ЛПР вторжение состоялось "внезапно, как зима в декабре", несмотря на 8 лет перед этим. Может это время можно было использовать чтобы лучше подготовиться?

Чтобы защищаться Украине пауза не нужна. Слабая экономика "серой зоны" не вытянет военные расходы. Так что все решится сейчас, либо пан, либо пропал.
Странно что вы не понимаете разницу между Россией варваром агрессором с работающей экономикой и Украиной жертвой, которая временно стала форпостом цивилизованного мира.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:49

Маячок деяким форумним писунам 8)
"Суд Вільнюса визнав неосудним 34-річного чоловіка, який публічно підтримував воєнні злочини та принижував українців, і застосував щодо нього примусові заходи медичного характеру – амбулаторне спостереження в порядку надання первинної психіатричної допомоги..." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7153069/
ТИХИЙ
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