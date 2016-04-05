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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3102310331043105>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:38

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:44

  juristkostya написав:
  prodigy написав:-правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!

Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем[/quote]
Вроде курс черного рынка тогда при Никсоне и Косыгине был около 3/4 за доллар аж до Андропова и даже по этой цене в кило уе этот VW Beetle в немного недоделанной версии как бы дороговато выходил
Зарплату в 500-600, ну чтоб на него за год собрать, тогда получали либо члены Политбюро, либо Стахановы с Ахромеевыми
По моему даже директор завода Петровского 50 лет назад получал от силы 400.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:49

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.

Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?

Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:55

  барабашов написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:
Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.

Хонда Цивик первая, и такие же Мицубиси и Тойота Королла с пихлом от мопеда и расходом 5 литров как аналоги нашего Запора для пролетариата появились в штатах через лет 5, после первого нефтяного кризиса
Цены на них можно погуглите
Но Мустанг вроде шёл по цене где то 6-7 средних зарплат по стране у целевой аудитории, молодых специалистов и ИТР, как сейчас допустим он де в 6м поколении и его одноклассники Камаро или Челленджер(20-30-40куе сейчас)

Госсспади, ну при чем здесь Штаты? Там хоть один снаряд разорвался во 2 МВ? Естественно, люди жили богаче, возможности промышленности несравнимы.

Сравнивайте с Францией, Италией, Британией. И сразу окажется, что Союз тех годов на очень близком уровне. Отставание стало явным позже.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:22

Habib

Розумно звісно аналізувати минуле з сьогодення.
Треба було так, треба було сяк.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:09

  Habib написав:
  Vlad442 написав:
  Habib написав:Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?

Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.

А защищаться? Читайте изначальный вопрос более внимательно.

Такое ощущение, что для некоторых в т.ч. ЛПР вторжение состоялось "внезапно, как зима в декабре", несмотря на 8 лет перед этим. Может это время можно было использовать чтобы лучше подготовиться?

Чтобы защищаться Украине пауза не нужна. Слабая экономика "серой зоны" не вытянет военные расходы. Так что все решится сейчас, либо пан, либо пропал.
Странно что вы не понимаете разницу между Россией варваром агрессором с работающей экономикой и Украиной жертвой, которая временно стала форпостом цивилизованного мира.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:49

Маячок деяким форумним писунам 8)
"Суд Вільнюса визнав неосудним 34-річного чоловіка, який публічно підтримував воєнні злочини та принижував українців, і застосував щодо нього примусові заходи медичного характеру – амбулаторне спостереження в порядку надання первинної психіатричної допомоги..." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7153069/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:26

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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:26

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:Поэтому всё только начинается

Так в договорі є про форс-мажор і війну...
Але, договір діє лише до кінця цього року))

І, звичайно, я можу потім оскаржити все це в суді - але нах мені вже отой менінгіт в окопі?

п.с.
Завтра мій тато піде там до начальства - то напишу тут ввечері результат(якщо буду мати нагоду)

Коротше - все добре! 👍
Тато пішов до начальства і вияснилось, що жодних проблем не буде(так вони побіцяли) і ще й казали мені подякувати, що я захищаю нашу країну!

Тож - все буде добре!
Все буде Успіх! :D

Вы, не то считаете:
1. Ваш арендодатель на 100% продолжает свою деятельность. потребляет коммунальные услуги и делает платежи.
2. Ваша деятельность официально не возможна по причине...

3. Какие методы влияния будут предприняты к Вашему арендодателю?
Ведь никаких поблажек, по определению ему не положено? В то же время, он потребитель коммунальных услуг, и плательщик.
И и из "этой серии":
Kudrjavuy
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