Додано: Нед 25 гру, 2022 00:42

Hotab написав: ..........

Habib написав: Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"? Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?

Почему боксер, пока у него инициатива и противник пятится, пытается добыть победу до гонга и завершить досрочно. Казалось бы, перерыв пойдет на пользу не только врагу, но и самому доминирующему боксеру. .... ..........Почему боксер, пока у него инициатива и противник пятится, пытается добыть победу до гонга и завершить досрочно. Казалось бы, перерыв пойдет на пользу не только врагу, но и самому доминирующему боксеру. ....

Vlad442 писал:

Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.

Объяснения неверные. Можно усиливать и оборону. И не нападать.Проблема в том, что РФ будет готовиться к войне за счёт внутренних ресурсов - своей оборонки и своих финансов.У нас оборонки почти не осталось (по разным причинам, не буду останавливаться на этом) и финансов тоже нет. Сегодня оружие нам даёт Запад. В случае любого мира или хотя бы перемирия поставки могут если не прекратиться, то сильно уменьшиться - вроде ж мир, зачем торопиться с вооружением? Купить не очень получится - и денег нет, и не всё нам дают даже сегодня, во время войны.