Додано: Нед 25 гру, 2022 04:15

Starikan

Я с juristkostya не согласен.

А имперскость московии началась именно с разгрома Казани и последовавшего дранга нах остен.

Все бывшие европейские империи уже давно сдохли, и о них мало кто вспоминает. И негров уже не линчуют

А в россии имперскость настойчиво культивируется уже 600 лет. Я сне согласен.А имперскость московии началась именно с разгрома Казани и последовавшего дранга нах остен., и о них мало кто вспоминает. И негров уже не линчуютА в россии имперскость настойчиво культивируется уже 600 лет.

Совсем недавно.По историческим меркам просто вчера - в 50-е годы прошлого века.Не берусь судить, начинается ли имперскость Московии с захвата Казани, как по мне примерно на век позже. Но вопрос не в этом. Российский дранг нах остен шёл без особых проблем, они захватывали почти пустые земли в Сибири. Захват Средней Азии это уже 18-19 век.На западе Россия в то время особой активностью не отличалась. Европа в это время была занята внутриевропейскими разборками между примерно равными по силам государствами и им было не до создания империй.Могу согласиться, что российская империя задержалась на этом свете дольше, чем нужно. Думаю, благодаря Советам и коммунистам. Формальное существование национальных республик и формально федеративное устройство Союза + значительное привлечение национальных кадров позволило оттянуть конец империи. Обратите внимание, что раскол произошёл именно по нац. республикам. Всякие автономии в составе России пока так и остались. Думаю, Российская империя в дореволюционном виде закончила бы своё существование раньше. Хотя об этом можно только гадать.