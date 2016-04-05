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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 гру, 2022 23:58
prodigy написав: ЛАД написав:
Естественно, старались закупать больше современных машин и оборудования, чтобы уменьшить технологическое отставание.
с 1980г были санкции (за Афганистан) и бойкот московской Олимпиады
современное оборудование для судов ММФ удавалось закупать с большим трудов в тридрога через 2 страны-посредника (у США в Швецию-потом на Швейцарию-дальше ГДР-и от туда в СССР) *это всё было в малых количествах (за ВАЛЮТУ),
на военном флоте стояли такие "гробы", не было удивления -почему корабли сталкиваются в открытом море(океане)
наличие 13 айфона на прилавках в рф каким образом повлияло на технологическое отставание рашки?
Эх времена теперь сильно другие. В 80х в Китае можно было купить разве что посуду, текстиль и термосы. Тогда санкции били по совку больно. Но всё же совок рухнул не поэтому.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:24
prodigy написав:
Союз был почти самодостаточным.
могу прокоментировать эту фразу :
ЛАД при совке был почти самодостаточным.
у него было практически все, потому что ему хватало малого.
Если с 18 лет уйти в монахи в Джвари (горный грузинский монастырь)
..........
провести там 50 лет,
в самодостаточности достигнется
совершенство
сложно перечислить на пальцах в чем ссср преуспевал (кроме огромной громоздкой разложившейся армии и 18 млн коммунистов на 270млн населения из которых больше трети писала доносы (как правило на однопартийцев)
до начала 70х в бытовом плане ссср уступал только 7-8 странам в мире (такие страны как Италия, Испания, Португалия, Герция, Турция были чуть-чуть развитие совка, но не напорядок как США, Канада, Япония, Австралия, Британия, Франция,ФРГ)
........
Объяснение слабенькое.
Отставание от Запада было у Союза всегда. И до 70-х. И я говорю не о бытовом плане. И изо всех сил старался догнать.
Да, всё необходимое
для жизни у меня, как практически и у всех, действительно было. С сегодняшней точки зрения этого мало, тогда было нормой.
Но вполне возможно в относительно недалёком будущем человечеству придётся отказаться от многих сегодняшних удобств.
Я, например, помню время, когда полиэтиленовые кульки у нас стирали и использовали многократно. Потом их стало много, дешёвых и их стали рассматривать как одноразовые. В результате сегодня приходится запрещать их использование.
Так что, похоже, человеку придётся научиться самоограничению. Если нет, то прогресс может закончиться плачевно - для человека.
И вообще-то самодостаточность человека и самодостаточность государства совершенно разные вещи. Самодостаточность человека определяется отнюдь не его благосостоянием.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:42
Hotab написав:
..........
Habib написав:
Почему Украина тоже не использует паузы для "для подготовки к войне более качественно"?
Почему боксер, пока у него инициатива и противник пятится, пытается добыть победу до гонга и завершить досрочно. Казалось бы, перерыв пойдет на пользу не только врагу, но и самому доминирующему боксеру. ....
Vlad442 писал:
Потому что Украина не агрессор. Она не будет нападать.
Объяснения неверные. Можно усиливать и оборону. И не нападать.
Проблема в том, что РФ будет готовиться к войне за счёт внутренних ресурсов - своей оборонки и своих финансов.
У нас оборонки почти не осталось (по разным причинам, не буду останавливаться на этом) и финансов тоже нет. Сегодня оружие нам даёт Запад. В случае любого мира или хотя бы перемирия поставки могут если не прекратиться, то сильно уменьшиться - вроде ж мир, зачем торопиться с вооружением? Купить не очень получится - и денег нет, и не всё нам дают даже сегодня, во время войны.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 01:31
juristkostya
Starikan написав: detroytred написав:
Й цікаве питання Кротевич зачепив -- про ненависть орків до Заходу й окремо до американців.
А дійсно, от що такого паганого, жахливого зробили рашкованам європейці, американці?
Що???
Навпаки...
Наследие Золотой Орды. После нее столетиями (с небольшими перерывами) воспитывались антизападные настроения и провозглашались нарративы "величия" и "особого пути". Глубоко въелись в менталитет, религию и культурные традиции. Малейший толчок - и они возрождаются вновь и вновь.
Что-то подобное возникло в Германии времен Бисмарка. Пришлось искоренять огнем и мечом ценой 2МВ.
Вам уже ответил.
Могу только чуть добавить. Вспомните Киплинга "бремя белого человека".
Это свойство империи, а не Золотой Орды.
+ к тому - с востока после разгрома Казани серьёзных угроз для России не было. А с Запада были и достаточно регулярно. И не из-за каких-то особых отношений, а просто потому, что последние века Запад сильнее Востока.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 04:15
Starikan
Я с juristkostya
не согласен.
А имперскость московии началась именно с разгрома Казани и последовавшего дранга нах остен.Все бывшие европейские империи уже давно сдохли
, и о них мало кто вспоминает. И негров уже не линчуют
А в россии имперскость настойчиво культивируется уже 600 лет.
Совсем недавно.
По историческим меркам просто вчера - в 50-е годы прошлого века.
Не берусь судить, начинается ли имперскость Московии с захвата Казани, как по мне примерно на век позже. Но вопрос не в этом. Российский дранг нах остен шёл без особых проблем, они захватывали почти пустые земли в Сибири. Захват Средней Азии это уже 18-19 век.
На западе Россия в то время особой активностью не отличалась. Европа в это время была занята внутриевропейскими разборками между примерно равными по силам государствами и им было не до создания империй.
Могу согласиться, что российская империя задержалась на этом свете дольше, чем нужно. Думаю, благодаря Советам и коммунистам. Формальное существование национальных республик и формально федеративное устройство Союза + значительное привлечение национальных кадров позволило оттянуть конец империи. Обратите внимание, что раскол произошёл именно по нац. республикам. Всякие автономии в составе России пока так и остались. Думаю, Российская империя в дореволюционном виде закончила бы своё существование раньше. Хотя об этом можно только гадать.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 04:32
МВД предупредило об «изменении социального облика» России после отъезда 1 миллиона россиян
Отъезд более чем миллиона россиян из России приведет к «структурным последствиям» и «изменению социального облика» страны, предупредило МВД и призвало правительство придумать механизма «снижения оттока» граждан за рубеж.
В связи с массовой миграцией россиян убыль населения замещается иностранными гражданами, что приводит к формированию «этнических анклавов», пишут в МВД. Это, в свою очередь, влечет за собой ухудшение криминогенной обстановки, возникновение теневой экономики и изменение «социального облика и культурной среды».
Сложившаяся ситуация «будет иметь структурные последствия», предупреждают в силовом ведомстве. «Требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, налоговых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока за рубеж граждан РФ», – говорится в документе.
Для этого ведомство предлагает внести поправки в «Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг.» и предусмотреть создание условия для возвращения россиян.
The Moscow Times
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Додано: Нед 25 гру, 2022 05:27
fler написав:
Навіщо був цей звірячий обстріл мирних жителів Херсона? (риторичне) Понад 20 загиблих..
Зайвий доказ, що рф є країна-терористка. Коли вже США це вИзнають офіцйно?
А кримський міст довго ще терпітиме?
Сальдо сказал что это Украина сама себя обстреляла.
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