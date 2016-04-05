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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3103310431053106
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:56

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Это характеризует "адекватность" официального курса, но никак не Запорожец. Сам по себе Запорожец был абсолютно в тренде тогдашнего европейского автопрома.


Запор с Форд Мустанг не сравним. От слова совсем

Каким боком форд-мустанг к европейскому автопрому, разрешите полюбопытствовать?
Сравнивать надо с фиат-500, первым Жуком и т.д.

Окей давайте сравним. Жук - произведено 21 000 000+, Запорожец - произведено 300 000 +
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жуков больше
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Запорожцев меньше.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из того, что Жуков больше, следует, что Запорожцев меньше.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сравнение закончено.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:20

  Vlad442 написав:Якщо називати речі своїми іменами, то солдат це власність армії. Як джип чи танк. Вона вклала гроші в його підготовку, буде платити за його загибель, чи лікування, пенсію по інвалідності.
Армія робить з ним що хоче. Може кинути на вірну загибель і він не може відмовитись, не порушивши закон та не сівши до тюрми.
Армія піклується про свою власність і їй байдуже, чи зручно Долярчику сидіти чи ходити у броніку, чи ні. Чим більше солдат в строю та менше у госпіталі та на кладовище, тим краще, навіть якщо він сам вважає що ризик вмерти малий, а незручності від броніка великі. Може він прав, йому його спина дорожче, але, доки є дисципліна, не він вирішує, а командир з якого потім спитають у разі ушкодження армійській власності.


Стосовно *власності* та *спитають*...
https://m.youtube.com/watch?v=I9nofB34b ... mb_rel_end
10.14 по 25.12
Бутусов про Законопроект №8271 щодо посилення покарання.

А ми потішаємося над орками...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:21

  alex_dvornichenko написав:Окей давайте сравним. Жук - произведено 21 000 000+, Запорожец - произведено 300 000 +

Більше:
Всього з 1960 по 1994 рік було виготовлено 3 422 444 автомобілів «Запорожець» різних моделей. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 1%86%D1%8C

Прототип 965 робив сам Порше:
Volkswagen – машина Порше и Гитлера https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/articles/2428013/

Традиції виробництва і якість виробів в срср і Німеччині, звичайно, не до порівняння.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:26

  Hotab написав:
  otg написав:Сальдо сказал что это Украина сама себя обстреляла

Він і референдум, де 90% за мордор, провів.
Вот мне интересно чем его купили? Сейчас выглядит на столько жалко, что страшно на него смотреть. При чем озвучивает то что ему рассказывает представленный конторщик и оглядывается по сторонам. Ждет когда грохнут. Ведь можно было свалить, съехать как в 14-м. Я все вспоминаю его выступление по ТВ в 2014 и думаю, не ужели и тогда он готов был отдастся раше?
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Бизнес в городе,вроде.
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