Vlad442 написав:Якщо називати речі своїми іменами, то солдат це власність армії. Як джип чи танк. Вона вклала гроші в його підготовку, буде платити за його загибель, чи лікування, пенсію по інвалідності. Армія робить з ним що хоче. Може кинути на вірну загибель і він не може відмовитись, не порушивши закон та не сівши до тюрми. Армія піклується про свою власність і їй байдуже, чи зручно Долярчику сидіти чи ходити у броніку, чи ні. Чим більше солдат в строю та менше у госпіталі та на кладовище, тим краще, навіть якщо він сам вважає що ризик вмерти малий, а незручності від броніка великі. Може він прав, йому його спина дорожче, але, доки є дисципліна, не він вирішує, а командир з якого потім спитають у разі ушкодження армійській власності.
otg написав:Сальдо сказал что это Украина сама себя обстреляла
Він і референдум, де 90% за мордор, провів.
Вот мне интересно чем его купили? Сейчас выглядит на столько жалко, что страшно на него смотреть. При чем озвучивает то что ему рассказывает представленный конторщик и оглядывается по сторонам. Ждет когда грохнут. Ведь можно было свалить, съехать как в 14-м. Я все вспоминаю его выступление по ТВ в 2014 и думаю, не ужели и тогда он готов был отдастся раше?