Investor_K написав:Из того, что Жуков больше, следует, что Запорожцев меньше.
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Досить крутий і комплексний проект від фонду "Повернися живим" для ТРО. Передбачає створення мобільної(на пікапах) батареї 120мм мінометів в кожній бригаді ТРО з власною аеророзвідкою. https://savelife.in.ua/tro-333/ Є можливість задонатити безпосередньо для бригад своєї області.
Бізнес це що, віджаті будівлі в центрі міста, чи асфальтний заводік разом з Ройтманом? Гранітний кар`єр біля Коростеня? Можливо дочка Iрочка власною непосильною працею заробила на нерухомість у Монако, Ніцці, Сен-Тропе, Монте-Карло?