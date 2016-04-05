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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3104310531063107
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:49

  Investor_K написав:Из того, что Жуков больше, следует, что Запорожцев меньше.

Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:56

Досить крутий і комплексний проект від фонду "Повернися живим" для ТРО.
Передбачає створення мобільної(на пікапах) батареї 120мм мінометів в кожній бригаді ТРО з власною аеророзвідкою.
https://savelife.in.ua/tro-333/
Є можливість задонатити безпосередньо для бригад своєї області.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:35

  otg написав:Я все вспоминаю его выступление по ТВ в 2014 и думаю, не ужели и тогда он готов был отдастся раше?

О, ви таке пам`ятаєте?
Сальдо це один зі співзасновників ХНР, якщо що, їхні збори(стрєлка, з`їзд) березень 2014 року у Фрегаті. С тих пір куди дивилась СБУ? Як і з Стрємоусовим.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:41

  Hotab написав:Бизнес в городе,вроде.

Бізнес це що, віджаті будівлі в центрі міста, чи асфальтний заводік разом з Ройтманом?
Гранітний кар`єр біля Коростеня?
Можливо дочка Iрочка власною непосильною працею заробила на нерухомість у Монако, Ніцці, Сен-Тропе, Монте-Карло?
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:43

  otg написав:Или наши грохнут или контора

Контора витягнула з Домінікани та повернула до Херсону.
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