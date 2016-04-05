Investor_K написав:Из того, что Жуков больше, следует, что Запорожцев меньше.
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Досить крутий і комплексний проект від фонду "Повернися живим" для ТРО. Передбачає створення мобільної(на пікапах) батареї 120мм мінометів в кожній бригаді ТРО з власною аеророзвідкою. https://savelife.in.ua/tro-333/ Є можливість задонатити безпосередньо для бригад своєї області.
Бізнес це що, віджаті будівлі в центрі міста, чи асфальтний заводік разом з Ройтманом? Гранітний кар`єр біля Коростеня? Можливо дочка Iрочка власною непосильною працею заробила на нерухомість у Монако, Ніцці, Сен-Тропе, Монте-Карло?
Ну вже давно перестав слухати і читати , що Бутусов говорить . У нього якась своя паралельна реальність . А відносно армії - це як зараз опитують в Дії- коли Різдво святкувати . Та яке відношення мають користувачі Дії до церкви ? А Бутусов до армії ?
BIGor написав:.......... Так будут у нас свои тысячи дешевых "шахедов" для удара по россиянским военным объектам? Что мешает?
Смотря что называть военными объектами. Пока что мы даже удары по аэродромам (Энгельс) не подтверждаем, а только хитро улыбаемся. О заводах речь вообще не идёт. Кроме того, учтите, что до их заводов нашим дронам лететь намного дальше, чем российским до наших.
Першим ділом мали б військові бази і казарми, нафтобази і нафтопереробка, ЖД вузли, цистерни з паливом, заводи по виготовленню віськового снарядження, НИИ (краще с співробітниками вдень). Кацапи вже ведутьвійну вдовгу - тут треба їх давно було знищувати економіку і все що дотично до виготовлення зброї. Могли і іранські заводи теж бомбити - через кацапію і Каспій легко досягаються. Але як бачу, це все не на часі. На часі тільки брати гроші і зброю що дають з заходу і нічого свого не робити.
Ну вже давно перестав слухати і читати , що Бутусов говорить . У нього якась своя паралельна реальність . А відносно армії - це як зараз опитують в Дії- коли Різдво святкувати . Та яке відношення мають користувачі Дії до церкви ? А Бутусов до армії ?
Puente написав:це як зараз опитують в Дії- коли Різдво святкувати . Та яке відношення мають користувачі Дії до церкви ?
Різдво (а) у нас державне свято https://denmark.mfa.gov.ua/about-ukrain ... in-ukraine і користувачі "держави у смартфоні" цілком слушно можуть проявити свою позицію. Зараз 60% 25 грудня (вітаю з Різдвом!), 25% живуть за юліанським стилем, а ще 12% не проти двічі відзначити.