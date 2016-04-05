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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:17
Water написав:
О, ви таке пам`ятаєте?
Сальдо це один зі співзасновників ХНР, якщо що, їхні збори(стрєлка, з`їзд) березень 2014 року у Фрегаті. С тих пір куди дивилась СБУ? Як і з Стрємоусовим.
Про ХНР я не в курсі. Я помню що він виступав по ТВ і казав що ходять великі гроші, але що вони здержали ситуацію під контролем. Стремоусов це ніхто та звати його ніяк. Я його навіть не знав до нинішньої фази війни.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:18
alex_dvornichenko написав:
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:30
Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"
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pesikot
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:34
pesikot написав:
Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"
Невідомо. То можуть бути звичайні навчальні польоти, але ми цього не знаємо і вимушені тривожитись.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:37
Hotab написав: pesikot написав:
Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"
Невідомо. То можуть бути звичайні навчальні польоти, але ми цього не знаємо і вимушені тривожитись.
"Це знають ще у яслах малі діти, Що лучше перебдіть, ніж недобдіти."
Лесь
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