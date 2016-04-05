Water написав:О, ви таке пам`ятаєте? Сальдо це один зі співзасновників ХНР, якщо що, їхні збори(стрєлка, з`їзд) березень 2014 року у Фрегаті. С тих пір куди дивилась СБУ? Як і з Стрємоусовим.
Про ХНР я не в курсі. Я помню що він виступав по ТВ і казав що ходять великі гроші, але що вони здержали ситуацію під контролем. Стремоусов це ніхто та звати його ніяк. Я його навіть не знав до нинішньої фази війни.
alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
‼Новое наступление России, вероятно, начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным.
Кремль рассчитывает на помощь Беларуси, — немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии
"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:
▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ; ▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация. https://www.nzz.ch/international/deutsc ... duced=true
‼Новое наступление России, вероятно, начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным.
Кремль рассчитывает на помощь Беларуси, — немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии
"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:
▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ; ▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация. https://www.nzz.ch/international/deutsc ... duced=true
BIGor написав:.......... Так будут у нас свои тысячи дешевых "шахедов" для удара по россиянским военным объектам? Что мешает?
Смотря что называть военными объектами. Пока что мы даже удары по аэродромам (Энгельс) не подтверждаем, а только хитро улыбаемся. О заводах речь вообще не идёт. Кроме того, учтите, что до их заводов нашим дронам лететь намного дальше, чем российским до наших.
Першим ділом мали б військові бази і казарми, нафтобази і нафтопереробка, ЖД вузли, цистерни з паливом, заводи по виготовленню віськового снарядження, НИИ (краще с співробітниками вдень). Кацапи вже ведутьвійну вдовгу - тут треба їх давно було знищувати економіку і все що дотично до виготовлення зброї. Могли і іранські заводи теж бомбити - через кацапію і Каспій легко досягаються. Але як бачу, це все не на часі. На часі тільки брати гроші і зброю що дають з заходу і нічого свого не робити.
Я когда-то уже рассказывал бородатый анекдот о старике, который предлагал Сталину план быстрой победы над Гитлером. Ваш план тоже хорош. Вот только расстояние до Тегерана даже от востока Украины по прямой 2000 км. "легко досягаються" - чем?