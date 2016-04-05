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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31063107310831093110>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:17

  Water написав:О, ви таке пам`ятаєте?
Сальдо це один зі співзасновників ХНР, якщо що, їхні збори(стрєлка, з`їзд) березень 2014 року у Фрегаті. С тих пір куди дивилась СБУ? Як і з Стрємоусовим.
Про ХНР я не в курсі. Я помню що він виступав по ТВ і казав що ходять великі гроші, але що вони здержали ситуацію під контролем. Стремоусов це ніхто та звати його ніяк. Я його навіть не знав до нинішньої фази війни.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:34

  pesikot написав:Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"

Невідомо. То можуть бути звичайні навчальні польоти, але ми цього не знаємо і вимушені тривожитись.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:37

  Hotab написав:
  pesikot написав:Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"

Невідомо. То можуть бути звичайні навчальні польоти, але ми цього не знаємо і вимушені тривожитись.

"Це знають ще у яслах малі діти, Що лучше перебдіть, ніж недобдіти."

Лесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:41

pesikot ,все таки не навчальні. ДРЛО в повітрі, і винищувачі його прикриттям. І міг31.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:51

‼Новое наступление России, вероятно, начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным.

Кремль рассчитывает на помощь Беларуси, — немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии

"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:

▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ;
▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация.
https://www.nzz.ch/international/deutsc ... duced=true
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:57

  vitaliian написав:
‼Новое наступление России, вероятно, начнется в апреле 2023 года и будет неизбежным.

Кремль рассчитывает на помощь Беларуси, — немецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Германии

"Внутренний документ показывает, что в Берлине имеют четкое представление о том, как Россия будет действовать в Украине в Новом году". Возможны 2 сценария:

▪️вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. При этом варианте Путин рассчитывает на помощь Лукашенко. Беларусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ;
▪️беларусская армия примет участие в войне (маловероятный сценарий). Тогда Путин хотел бы завоевать всю Украину. Беларусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - на Донбасс. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины. Для этого сценария необходима российская общая мобилизация.
https://www.nzz.ch/international/deutsc ... duced=true

Опять Ирпень?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:00

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:..........
Так будут у нас свои тысячи дешевых "шахедов" для удара по россиянским военным объектам? Что мешает?

Смотря что называть военными объектами. Пока что мы даже удары по аэродромам (Энгельс) не подтверждаем, а только хитро улыбаемся. О заводах речь вообще не идёт.
Кроме того, учтите, что до их заводов нашим дронам лететь намного дальше, чем российским до наших.

Першим ділом мали б військові бази і казарми, нафтобази і нафтопереробка, ЖД вузли, цистерни з паливом, заводи по виготовленню віськового снарядження, НИИ (краще с співробітниками вдень).
Кацапи вже ведутьвійну вдовгу - тут треба їх давно було знищувати економіку і все що дотично до виготовлення зброї.
Могли і іранські заводи теж бомбити - через кацапію і Каспій легко досягаються.
Але як бачу, це все не на часі. На часі тільки брати гроші і зброю що дають з заходу і нічого свого не робити.

Я когда-то уже рассказывал бородатый анекдот о старике, который предлагал Сталину план быстрой победы над Гитлером. :)
Ваш план тоже хорош. :)
Вот только расстояние до Тегерана даже от востока Украины по прямой 2000 км. "легко досягаються" - чем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:04

  Investor_K написав:Опять Ирпень?
в этот раз не посмеют, пойдут на Вышгород. Ирпень им не взять.
Зображення
https://t.me/novosti_voinaa/10626
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 25 гру, 2022 15:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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