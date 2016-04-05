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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3107310831093110>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:07

  ЛАД написав: "легко досягаються" - чем?

Шахидами же :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:08

  juristkostya написав:
  ЛАД написав: "легко досягаються" - чем?

Шахидами же :-))))))

Запущенными из Тегерана. Бинго! :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:09

  Ой+ написав:
  Puente написав:це як зараз опитують в Дії- коли Різдво святкувати . Та яке відношення мають користувачі Дії до церкви ?

Різдво (а) у нас державне свято https://denmark.mfa.gov.ua/about-ukrain ... in-ukraine і користувачі "держави у смартфоні" цілком слушно можуть проявити свою позицію. Зараз 60% 25 грудня (вітаю з Різдвом!), 25% живуть за юліанським стилем, а ще 12% не проти двічі відзначити.

Кодекс законів про працю України

Стаття 73. Святкові і неробочі дні

{У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 73 згідно із Законом № 2136-IX від 15.03.2022 з урахуванням змін, внесених Законом № 2352-IX від 01.07.2022}

Встановити такі святкові дні:

1 січня - Новий рік

7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n454
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я, например, помню время, когда полиэтиленовые кульки у нас стирали и использовали многократно


в Сеуте (испанский анклав напротив Гибралтара, типа оффшора) радянські моряки покупали
полиэтиленовые кульки з реламою MARLBORO і блодинкою в джинсах (такі кульки продавали по 10 радянських карбованців), це була дуже крута "школа" (тобто з 1 долара товару на продаж-заробили на 10 "доларів"), на ЧР долар 5рублів, дойчмарка -3 рублі ( з 1980 по 1988)
з таким кульком молодь ходила на ДР і дарувала його в якості подарунка (це був гідний подарунок)
https://back-in-ussr.com/2018/03/moda-8 ... akety.html

також гарною школою була "французький парфюм" з Марселя -покупалось по долару продавалось в комисе по 25-30руб (тобто 5-6 дол), але проблема була в нормах (тобто 4-5 одиниць парфумерних виробів)
СРСР навіть при мізерних валютних виплатах на давав можливостей заробити (1 джинси при тривалости рейсу до 3міс і 2 більше трьох) і так на все інше
Я привів приклад Запорожця і Мустанга тому, що майже за ті самі гроші -якість авто була на порядок вище у Мустанга. Мені завжди було принизило продавати щось (я покупав майже на подарунки родині)

у 1987році я купив баскетбольні кросівки PUMA у Бремерхафені за 150 дойч марок (це 118 дол)
отримував на той час 88 марок на місяць, кросівки= 50 днів праці,
коли офіцери дізналися про ціну, навіть капітан прийшов на мостик подивитись на це
він спитав "кросівки таларії?" Ні, звичайні. Капітан:"150 марок?"-так

Тал́арії (лат. talaria) — чоботи або сандалі з прикріпленими до них крильцями; вважалися атрибутами Меркурія (Гермеса) та Персея і давали їм змогу підійматись у повітря.


на 150 марок в Лас Пальмасі 55 метрів люрикса ,потім продати по 50р =2750р
або 100 мотков махера , продати по 30р= 3000р
або 50 бутилок парфюма , продати по 50 р = 2500р

кросівки (навіть самі круті) більше за 300р ніхто не купить, але мені на це було байдуже (24роки, і в мене найкращі в Одесі кросівки)

хтось може сказати, "кеди" за 3р50коп теж взуття, але у людей завджи є якась мрія.
Чому Володя Висоцький не їздив на Волгі, а на Мерседесі (він між купити 10 Волг, але не бажав)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар

Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го

Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ

PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:27

  ЛАД написав:Я когда-то уже рассказывал бородатый анекдот о старике, который предлагал Сталину план быстрой победы над Гитлером. :)
Ваш план тоже хорош. :)
Вот только расстояние до Тегерана даже от востока Украины по прямой 2000 км. "легко досягаються" - чем?

Легче всего конечно лежать на диване и ничего не делать, только смайлы строчить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:28

  pesikot написав:Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар

Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го

Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ

PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов

Такої ж думки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:31

  Investor_K написав:
  pesikot написав:Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар

Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го

Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ

PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов

Такої ж думки.


Без сумніву
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:31

  pesikot написав:Я так бачу, що з Різдвом нас активно "вітають"

Не тільки нас :wink:
У місті Новополоцьк (Білорусь) сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві "Нафтан". Там горів резервуар з нафтопродуктами.
Про це повідомила пресслужба Вітебського обласного управління МНС Білорусі.
У Воронежі палав ТЦ, площа пожежі понад 1000 кв.м.
Ну і звичайно ВСУ підсмажили/перемололи повсюди, але найбільше на Донбасі.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вслед за гендиректором верфи умер и экс-командующий сухопутными войсками армии рф Алексей Маслов

Об этом сообщили на предприятии, где он работал. Причина внезапной смерти (как неожиданно-то) тоже неизвестна.

Он считался сторонником сотрудничества рф с НАТО и после увольнения с должности командующего возглавлял представительство рф при НАТО. Это уже вторая странная смерть чиновника, имеющего отношение к российской оборонной промышленности.
GALeon
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