Додано: Нед 25 гру, 2022 15:23

ЛАД написав: Я, например, помню время, когда полиэтиленовые кульки у нас стирали и использовали многократно Я, например, помню время, когда полиэтиленовые кульки у нас стирали и использовали многократно

Тал́арії (лат. talaria) — чоботи або сандалі з прикріпленими до них крильцями; вважалися атрибутами Меркурія (Гермеса) та Персея і давали їм змогу підійматись у повітря.

в Сеуте (испанский анклав напротив Гибралтара, типа оффшора) радянські моряки покупалиполиэтиленовые кульки з реламою MARLBORO і блодинкою в джинсах (такі кульки продавали по 10 радянських карбованців), це була дуже крута "школа" (тобто з 1 долара товару на продаж-заробили на 10 "доларів"), на ЧР долар 5рублів, дойчмарка -3 рублі ( з 1980 по 1988)з таким кульком молодь ходила на ДР і дарувала його в якості подарунка (це був гідний подарунок)також гарною школою була "французький парфюм" з Марселя -покупалось по долару продавалось в комисе по 25-30руб (тобто 5-6 дол), але проблема була в нормах (тобто 4-5 одиниць парфумерних виробів)СРСР навіть при мізерних валютних виплатах на давав можливостей заробити (1 джинси при тривалости рейсу до 3міс і 2 більше трьох) і так на все іншеЯ привів приклад Запорожця і Мустанга тому, що майже за ті самі гроші -якість авто була на порядок вище у Мустанга. Мені завжди було принизило продавати щось (я покупав майже на подарунки родині)у 1987році я купив баскетбольні кросівки PUMA у Бремерхафені за 150 дойч марок (це 118 дол)отримував на той час 88 марок на місяць, кросівки= 50 днів праці,коли офіцери дізналися про ціну, навіть капітан прийшов на мостик подивитись на цевін спитав "кросівки таларії?" Ні, звичайні. Капітан:"150 марок?"-такна 150 марок в Лас Пальмасі 55 метрів люрикса ,потім продати по 50р =2750рабо 100 мотков махера , продати по 30р= 3000рабо 50 бутилок парфюма , продати по 50 р = 2500ркросівки (навіть самі круті) більше за 300р ніхто не купить, але мені на це було байдуже (24роки, і в мене найкращі в Одесі кросівки)хтось може сказати, "кеди" за 3р50коп теж взуття, але у людей завджи є якась мрія.Чому Володя Висоцький не їздив на Волгі, а на Мерседесі (він між купити 10 Волг, але не бажав)