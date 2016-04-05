Шахидами же )))))
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:08
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:09
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в Сеуте (испанский анклав напротив Гибралтара, типа оффшора) радянські моряки покупали
полиэтиленовые кульки з реламою MARLBORO і блодинкою в джинсах (такі кульки продавали по 10 радянських карбованців), це була дуже крута "школа" (тобто з 1 долара товару на продаж-заробили на 10 "доларів"), на ЧР долар 5рублів, дойчмарка -3 рублі ( з 1980 по 1988)
з таким кульком молодь ходила на ДР і дарувала його в якості подарунка (це був гідний подарунок)
також гарною школою була "французький парфюм" з Марселя -покупалось по долару продавалось в комисе по 25-30руб (тобто 5-6 дол), але проблема була в нормах (тобто 4-5 одиниць парфумерних виробів)
СРСР навіть при мізерних валютних виплатах на давав можливостей заробити (1 джинси при тривалости рейсу до 3міс і 2 більше трьох) і так на все інше
Я привів приклад Запорожця і Мустанга тому, що майже за ті самі гроші -якість авто була на порядок вище у Мустанга. Мені завжди було принизило продавати щось (я покупав майже на подарунки родині)
у 1987році я купив баскетбольні кросівки PUMA у Бремерхафені за 150 дойч марок (це 118 дол)
отримував на той час 88 марок на місяць, кросівки= 50 днів праці,
коли офіцери дізналися про ціну, навіть капітан прийшов на мостик подивитись на це
він спитав "кросівки таларії?" Ні, звичайні. Капітан:"150 марок?"-так
на 150 марок в Лас Пальмасі 55 метрів люрикса ,потім продати по 50р =2750р
або 100 мотков махера , продати по 30р= 3000р
або 50 бутилок парфюма , продати по 50 р = 2500р
кросівки (навіть самі круті) більше за 300р ніхто не купить, але мені на це було байдуже (24роки, і в мене найкращі в Одесі кросівки)
хтось може сказати, "кеди" за 3р50коп теж взуття, але у людей завджи є якась мрія.
Чому Володя Висоцький не їздив на Волгі, а на Мерседесі (він між купити 10 Волг, але не бажав)
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар
Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го
Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ
PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:27
Легче всего конечно лежать на диване и ничего не делать, только смайлы строчить.
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:28
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:31
Без сумніву
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:31
Не тільки нас
У місті Новополоцьк (Білорусь) сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві "Нафтан". Там горів резервуар з нафтопродуктами.
Про це повідомила пресслужба Вітебського обласного управління МНС Білорусі.
У Воронежі палав ТЦ, площа пожежі понад 1000 кв.м.
Ну і звичайно ВСУ підсмажили/перемололи повсюди, але найбільше на Донбасі.
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вслед за гендиректором верфи умер и экс-командующий сухопутными войсками армии рф Алексей Маслов
Об этом сообщили на предприятии, где он работал. Причина внезапной смерти (как неожиданно-то) тоже неизвестна.
Он считался сторонником сотрудничества рф с НАТО и после увольнения с должности командующего возглавлял представительство рф при НАТО. Это уже вторая странная смерть чиновника, имеющего отношение к российской оборонной промышленности.
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