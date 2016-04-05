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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:37
pesikot написав:
Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар
Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ
Сподіваюсь, що вони теж отримають "щирі" новорічні подарунки та сюрпризи
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:39
juristkostya написав: alex_dvornichenko написав:
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
есть модели, популярность которых не проходит с годами
в 2014 перевозил 600 Жуков из Акапулько (Мексика)
на Японию в Тоёхаси-все авто одного цвета (белого),
все в дорогих белых чехлах(тентах)
В Мексике собрали последний легендарный Volkswagen "Жук"
12 липня 2019 21:14
В мексиканском штате Пуэбла сошёл с конвейера последний легендарный Volkswagen Beetle – «Жук». Его история началась в далёком 38-м году. За прошедшие восемь десятилетий компактный автомобильчик успели полюбить во всём мире.
Самые большие продажи «Жука» были в США. Машину делали в Германии и Мексике. В конце 80-х немецкой сборки не стало. А в 2003-м производство этого автомобиля завершилось. Его дух остался жить в модели New Beetle. Её выпускали в Мексике с 97 года.
Со следующего года завод переключается на производство компактных грузовиков. Также он будет выпускать бюджетный внедорожник Volkswagen Tarek. Это адаптированная версия модели Tharu, созданной для китайского рынка.
Завод в Пуэбле также собирает модели Tiguan и Golf. Ну а в июне он выпустил более трёх с половиной тысяч автомобилей Beetle и Beetle Cabriolet. Последний культовый «Жук» отправится на хранение в музей.
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 25 гру, 2022 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:45
juristkostya написав: alex_dvornichenko написав:
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:46
pesikot написав:
Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар
Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го
Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ
PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов
ПВО/ПРО працює 24/7 ...я навіть не заморачіваюсь
сьогодні перший раз за рік наважився сходити на Аватар2 (сеанс на 10.00)-тривога почалась о 9.30 до 11.30
з фільмом вийшов прольот (почекаю як Мегого покаже
)
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:50
GALeon написав:
Вслед за гендиректором верфи умер и экс-командующий сухопутными войсками армии рф Алексей Маслов
Об этом сообщили на предприятии, где он работал. Причина внезапной смерти (как неожиданно-то) тоже неизвестна.
Он считался сторонником сотрудничества рф с НАТО и после увольнения с должности командующего возглавлял представительство рф при НАТО. Это уже вторая странная смерть чиновника, имеющего отношение к российской оборонной промышленности.
Маслов умер в госпитале Бурденко на 70м году (для генерала это возраст),
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:55
alex_dvornichenko написав:
А почему же запорожцы не продавались по всему мира
juristkostya написав: alex_dvornichenko написав:
Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.
, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.
Возможно уникальность технологических решений
плюс не хотели из такого продукта делать массовый ширпотреб. Швейцарцы хорошие механический часы делают лимитированными, что бы не обесценивать продукт массовостью. И все-таки в СССР еще заботились об экологии, знаете сколько выхлопов от автомобиля?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:08
Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет
почему в СССР так долго ждали очередь на авто-потому что больше половины продавали на экспорт
В 1956 году в СССР была образована компания "Автоэкспорт", она и занималась экспортом советских машин на зарубежных рынках.
первыми к зарубежным покупателям отправились автомобили "Победа", спустя три года после запуска в производства этой модели. В 50-е годы на рынки разных стран уходили знаменитые "ГАЗ-М20 Победа".
Экспортировались также и "Москвичи". Эти автомобили, в частности, модель "Москвич 408/412", пользовались высоким спросом у иностранных покупателей вплоть до конца 60-х годов, а доля экспортных поставок в объеме всего производства этой модели достигла к 1969 году 64%.
Одной из самых известных экспортных моделей была "Волга". Для продажи на зарубежных рынках "Волги" делали с улучшенной отделкой и оснащали более мощным мотором
. В Великобритании эту модель ценили за просторный салон, а также за плавность хода и надежность в эксплуатации. В 60-70 годах, как видно из инфографики источника, на зарубежных рынках высоким спросом пользовались "ГАЗ-21 Волга".
На экспорт шли также и "Запорожцы". Для удобства иностранных автомобилистов машины этой марки поставлялись под именами Jalta, Eliette и ZAZ
. В год на экспорт отгружали около 4-5 тыс. таких автомобилей. Так, в 60-70 годах на внешних рынках продавались "ЗАЗ-965", а потом и "ЗАЗ-966/968", а в 70-80 годы - "ЗАЗ-1102 Таврия".
Экспортные Lada хорошо продавались на рынках Западной Европы и в Австралии. В разные годы советского периода АвтоВАЗ отправлял за границу до 100 тыс. автомобилей. Машины адаптировали под особенности экспортных рынков.
Также, например, на экспортных "Нивы" устанавливался 1,3-литровый мотор, предлагались версии модели с различными модификациями - с обвесами, со съемными задними сидениями и проч. В 80-е годы АвтоВАЗ в большом объеме экспортировал автомобили Lada Samara в полноприводном исполнении. Так, в 1988 году завод в Тольятти отправил за рубеж почти 157 тыс. машин этой модели. Кстати, продажу автомобилей Lada Samara зарубежном закрыли только в 2013 году, а поставки внедорожников Lada 2121, начавшиеся в 70-х годах, продолжаются и в настоящее время
В годы СССР автозаводы страны экспортировали ежегодно 300-400 тыс. автомобилей. Основными экспортными направлениями были страны соцлагеря, а также европейские рынки, Латинская Америка, Китай
.
про Китай враки, не Китай -а Вьетнам (суда, типа Капитан Смирнов(Мезенцев, Васляев), Инженер Ермошкин) возили несколько сот 8рок и 9ток на Ханой регулярно с Ильичевска)
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