Додано: Нед 25 гру, 2022 16:08

Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет

почему в СССР так долго ждали очередь на авто-потому что больше половины продавали на экспортВ 1956 году в СССР была образована компания "Автоэкспорт", она и занималась экспортом советских машин на зарубежных рынках.первыми к зарубежным покупателям отправились автомобили "Победа", спустя три года после запуска в производства этой модели. В 50-е годы на рынки разных стран уходили знаменитые "ГАЗ-М20 Победа".Экспортировались также и "Москвичи". Эти автомобили, в частности, модель "Москвич 408/412", пользовались высоким спросом у иностранных покупателей вплоть до конца 60-х годов, аОдной из самых известных экспортных моделей была "Волга". Для продажи на зарубежных рынках "Волги". В Великобритании эту модель ценили за просторный салон, а также за плавность хода и надежность в эксплуатации. В 60-70 годах, как видно из инфографики источника, на зарубежных рынках высоким спросом пользовались "ГАЗ-21 Волга".На экспорт шли также и "Запорожцы". Для удобства иностранных автомобилистов машины этой марки поставлялись под именами. В год на экспорт отгружали около 4-5 тыс. таких автомобилей. Так, в 60-70 годах на внешних рынках продавались "ЗАЗ-965", а потом и "ЗАЗ-966/968", а в 70-80 годы - "ЗАЗ-1102 Таврия".Экспортные Lada хорошо продавались на рынках Западной Европы и в Австралии. В разные годы советского периода АвтоВАЗ отправлял за границу до 100 тыс. автомобилей. Машины адаптировали под особенности экспортных рынков.Также, например, на экспортных "Нивы" устанавливался 1,3-литровый мотор, предлагались версии модели с различными модификациями - с обвесами, со съемными задними сидениями и проч. В 80-е годы АвтоВАЗ в большом объеме экспортировал автомобили Lada Samara в полноприводном исполнении. Так, в 1988 году завод в Тольятти отправил за рубеж почти 157 тыс. машин этой модели. Кстати, продажу автомобилей Lada Samara зарубежном закрыли только в 2013 году, а поставки внедорожников Lada 2121, начавшиеся в 70-х годах, продолжаются и в настоящее времяВ годы СССР автозаводы страны экспортировали ежегодно 300-400 тыс. автомобилей. Основными экспортными направлениями были страны соцлагеря, а также европейские рынки,про Китай враки, не Китай -а Вьетнам (суда, типа Капитан Смирнов(Мезенцев, Васляев), Инженер Ермошкин) возили несколько сот 8рок и 9ток на Ханой регулярно с Ильичевска)