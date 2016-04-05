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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3108310931103111>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:37

  pesikot написав:Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар
Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ


Сподіваюсь, що вони теж отримають "щирі" новорічні подарунки та сюрпризи
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:39

  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.


есть модели, популярность которых не проходит с годами
в 2014 перевозил 600 Жуков из Акапулько (Мексика)
на Японию в Тоёхаси-все авто одного цвета (белого),
все в дорогих белых чехлах(тентах)

В Мексике собрали последний легендарный Volkswagen "Жук"
12 липня 2019 21:14

В мексиканском штате Пуэбла сошёл с конвейера последний легендарный Volkswagen Beetle – «Жук». Его история началась в далёком 38-м году. За прошедшие восемь десятилетий компактный автомобильчик успели полюбить во всём мире.

Самые большие продажи «Жука» были в США. Машину делали в Германии и Мексике. В конце 80-х немецкой сборки не стало. А в 2003-м производство этого автомобиля завершилось. Его дух остался жить в модели New Beetle. Её выпускали в Мексике с 97 года.

Со следующего года завод переключается на производство компактных грузовиков. Также он будет выпускать бюджетный внедорожник Volkswagen Tarek. Это адаптированная версия модели Tharu, созданной для китайского рынка.

Завод в Пуэбле также собирает модели Tiguan и Golf. Ну а в июне он выпустил более трёх с половиной тысяч автомобилей Beetle и Beetle Cabriolet. Последний культовый «Жук» отправится на хранение в музей.

Востаннє редагувалось prodigy в Нед 25 гру, 2022 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:45

  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.

А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:46

  pesikot написав:Всё-таки, мышляю, что на следующей неделе будет массированный ракетный удар

Когда именно он будет, я хз. Возможно, что завтра. Возможно, что 30-го

Рашисты не могут не "поздравить" Украину с НГ

PS. Это не паника у меня. Обычная логика, на основе прошлых действий рашистов



ПВО/ПРО працює 24/7 ...я навіть не заморачіваюсь

сьогодні перший раз за рік наважився сходити на Аватар2 (сеанс на 10.00)-тривога почалась о 9.30 до 11.30
з фільмом вийшов прольот (почекаю як Мегого покаже :mrgreen: )
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:50

  GALeon написав:Вслед за гендиректором верфи умер и экс-командующий сухопутными войсками армии рф Алексей Маслов

Об этом сообщили на предприятии, где он работал. Причина внезапной смерти (как неожиданно-то) тоже неизвестна.

Он считался сторонником сотрудничества рф с НАТО и после увольнения с должности командующего возглавлял представительство рф при НАТО. Это уже вторая странная смерть чиновника, имеющего отношение к российской оборонной промышленности.


Маслов умер в госпитале Бурденко на 70м году (для генерала это возраст),
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:55

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.

А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.

Возможно уникальность технологических решений :) плюс не хотели из такого продукта делать массовый ширпотреб. Швейцарцы хорошие механический часы делают лимитированными, что бы не обесценивать продукт массовостью. И все-таки в СССР еще заботились об экологии, знаете сколько выхлопов от автомобиля?
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:08

Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет


почему в СССР так долго ждали очередь на авто-потому что больше половины продавали на экспорт

В 1956 году в СССР была образована компания "Автоэкспорт", она и занималась экспортом советских машин на зарубежных рынках.

первыми к зарубежным покупателям отправились автомобили "Победа", спустя три года после запуска в производства этой модели. В 50-е годы на рынки разных стран уходили знаменитые "ГАЗ-М20 Победа".

Экспортировались также и "Москвичи". Эти автомобили, в частности, модель "Москвич 408/412", пользовались высоким спросом у иностранных покупателей вплоть до конца 60-х годов, а доля экспортных поставок в объеме всего производства этой модели достигла к 1969 году 64%.

Одной из самых известных экспортных моделей была "Волга". Для продажи на зарубежных рынках "Волги" делали с улучшенной отделкой и оснащали более мощным мотором. В Великобритании эту модель ценили за просторный салон, а также за плавность хода и надежность в эксплуатации. В 60-70 годах, как видно из инфографики источника, на зарубежных рынках высоким спросом пользовались "ГАЗ-21 Волга".

На экспорт шли также и "Запорожцы". Для удобства иностранных автомобилистов машины этой марки поставлялись под именами Jalta, Eliette и ZAZ. В год на экспорт отгружали около 4-5 тыс. таких автомобилей. Так, в 60-70 годах на внешних рынках продавались "ЗАЗ-965", а потом и "ЗАЗ-966/968", а в 70-80 годы - "ЗАЗ-1102 Таврия".

Экспортные Lada хорошо продавались на рынках Западной Европы и в Австралии. В разные годы советского периода АвтоВАЗ отправлял за границу до 100 тыс. автомобилей. Машины адаптировали под особенности экспортных рынков.

Также, например, на экспортных "Нивы" устанавливался 1,3-литровый мотор, предлагались версии модели с различными модификациями - с обвесами, со съемными задними сидениями и проч. В 80-е годы АвтоВАЗ в большом объеме экспортировал автомобили Lada Samara в полноприводном исполнении. Так, в 1988 году завод в Тольятти отправил за рубеж почти 157 тыс. машин этой модели. Кстати, продажу автомобилей Lada Samara зарубежном закрыли только в 2013 году, а поставки внедорожников Lada 2121, начавшиеся в 70-х годах, продолжаются и в настоящее время

В годы СССР автозаводы страны экспортировали ежегодно 300-400 тыс. автомобилей. Основными экспортными направлениями были страны соцлагеря, а также европейские рынки, Латинская Америка, Китай.
про Китай враки, не Китай -а Вьетнам (суда, типа Капитан Смирнов(Мезенцев, Васляев), Инженер Ермошкин) возили несколько сот 8рок и 9ток на Ханой регулярно с Ильичевска)
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:плюс не хотели из такого продукта делать массовый ширпотреб


у ссср не хватало мощностей на авто,
60% промышленности клепало вооружение

почему с конца 70х СССР практически перестал строить суда для ММФ, предпочитал покупать готовые в ГДР/Польше?
потому свои ферфи в Николаеве переключили на постройку кораблей флота: крейсер "Москва"(Слава) и "Адмирал Кузнецов"(Киев), вторая причина-надо было собирать ясир с оккупированных территорий (суда тоже годились)
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:И все-таки в СССР еще заботились об экологии, знаете сколько выхлопов от автомобиля?



в Одессе над НПЗ факел с трубы горел лет 40

Управляемое сжигание газа позволяет повысить безопасность нефтехранилищ и трубопроводов в случае незапланированного скачка давления. Чтобы уменьшить формирование черного дыма в газовом факеле, в пламя подмешивают водяной пар.

цитата из аргументов и фактов
В таких факелах сжигают попутный газ, присутствующий при добыче и переработке нефти. Его нельзя использовать для бытовых нужд из-за множества вредных примесей, - надо очищать. Одна очистная станция стоит 50 млн руб. Строительство 1 километра газопровода, который нужен, чтобы собрать попутный газ, обходится в миллионы рублей. Тем не менее, по решению правительства, принятому в 2009 г., с факелами должно быть покончено к 2013 г. Газовики взяли обязательство перерабатывать 95% попутного газа. Часть требуемых для этого миллиардов возьмут из кармана населения, поднимая цены на газ.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:20

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Хороший научный, тезисный подход, но выводы ещё такие можно сделать: речь шла о технологическом отставании союза от западных стран (речь о товарах народного потребления, ВПК отдельная тема), когда сравниваем с мустангов, то проигрыш по качеству, но сравнивать нельзя так как машины разного класса, если сравниваем с жуком и т.п. то колоссальный проигрыш по количеству. И такой дефицит и отставание было почти везде, дискуссию можно закрывать.
Жуки имели возможности сбыта в Латинской Америке и США, которые, напомню, практически не пострадали от 2 МВ. Естественно, где население зажиточнее, там техники продаётся больше. Это не характеризует технику как таковую.

А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.

Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии в ответ на вопрос, который никто не задавал :-))))
вы тоже собрались поизрекать банальности с умным видом?
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