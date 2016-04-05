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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3108310931103111
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:22

Образ супротивника не потрібно розмивати, зазначив Данілов.

Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.

Потрібно писати "Росія", "росіянин", "рускій" і відразу документувати для історії ті злочини, які було скоєно, щоб в український історичній пам’яті назавжди закарбувалось, який саме народ несе відповідальність за криваву війну проти нашої держави, і мерзота російського "братства" ніколи не була забута, написав секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити… Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами)… Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому невинних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші, ніж окупанти", - зазначив чиновник.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии


copy & past-corect?

прочитал как оскопить- никогда подобным не занимался
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:29

  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав:А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.

Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии в ответ на вопрос, который никто не задавал :-))))
вы тоже собрались поизрекать банальности с умным видом?

читаю й уявляю собі картинку - вечір, нудно - треба з кимось подискутувати з переходом в срач :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:32

  prodigy написав:
  juristkostya написав:Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии


copy & past-corect?

прочитал как оскопить- никогда подобным не занимался

але інколи рука тягнеться за ножем :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:34

  prodigy написав:
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.

Залишилося тільки вказати скільце це "занадто часто".

Імхо. Якась маячня.
Використання назв орки, рфія і т.д. лише демонструє зневагу (чи неповагу) до ворога.
І ніяким чином не розмиває образ ворога або заважає документуванню злочинів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:51

  juristkostya написав:тоже собрались поизрекать банальности с умным видом
согласен, это ваша фишка и правилами форума надо запретить делать то же самое другим форумчанам!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:58

  detroytred написав:
  prodigy написав:
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.

Залишилося тільки вказати скільце це "занадто часто".

Імхо. Якась маячня.
Використання назв орки, рфія і т.д. лише демонструє зневагу (чи неповагу) до ворога.
І ніяким чином не розмиває образ ворога або заважає документуванню злочинів.


так само выдноситься до:
Прозвища правителей — титул от народа. В них многословные характеристики личности и поступков заменяются краткими и емкими метафорами

Чекистское прошлое Владимира Владимировича проходило под прикрытием псевдонимов «Моль», «Крысенок», «Капутин», «Хапутин». При дворе А. Собчака его называли «Штази» и «Вице-Собчаком», а после кавказских «мочительных» операций — «Туалетный Путенок», «Гадкий Путенок», «Путенг» и «Путлер».



-моль
-окурок
-«Путин— Ху...о!» самая известная в мире
-бункерний дід
-аналоговнет
-туалетный утенок
-аквадискотечний
-"Puty-Put"(от Буша младшего)
prodigy
 
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