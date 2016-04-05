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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:22
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.
Потрібно писати "Росія", "росіянин", "рускій" і відразу документувати для історії ті злочини, які було скоєно, щоб в український історичній пам’яті назавжди закарбувалось, який саме народ несе відповідальність за криваву війну проти нашої держави, і мерзота російського "братства" ніколи не була забута, написав секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.
"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити… Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами)… Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому невинних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші, ніж окупанти", - зазначив чиновник.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:29
juristkostya написав:
Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии
copy & past-corect?
прочитал как оскопить
- никогда подобным не занимался
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:29
juristkostya написав: alex_dvornichenko написав: juristkostya написав:
А почему же запорожцы не продавались по всему мира, хм... наверное потому, что дефицит и технологическая отсталость не позволяли делать необходимое кол-во даже для закрытия внутреннего спроса союза, а ведь любопытно было бы посмотреть на его конкурентную способность. Моя отец в очереди на запор простоял 7 лет.
Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии в ответ на вопрос, который никто не задавал
)))
вы тоже собрались поизрекать банальности с умным видом?
читаю й уявляю собі картинку - вечір, нудно - треба з кимось подискутувати з переходом в срач
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:32
prodigy написав: juristkostya написав:
Тут у нас продиджи любит скопастить половину Википедии
copy & past-corect?
прочитал как оскопить
- никогда подобным не занимался
але інколи рука тягнеться за ножем
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:34
prodigy написав:
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.
Залишилося тільки вказати скільце це "занадто часто".
Імхо. Якась маячня.
Використання назв орки, рфія і т.д. лише демонструє зневагу (чи неповагу) до ворога.
І ніяким чином не розмиває образ ворога або заважає документуванню злочинів.
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detroytred
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:51
juristkostya написав:
тоже собрались поизрекать банальности с умным видом
согласен, это ваша фишка и правилами форума надо запретить делать то же самое другим форумчанам!
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:58
detroytred написав: prodigy написав:
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.
Залишилося тільки вказати скільце це "занадто часто".
Імхо. Якась маячня.
Використання назв орки, рфія і т.д. лише демонструє зневагу (чи неповагу) до ворога.
І ніяким чином не розмиває образ ворога або заважає документуванню злочинів.
так само выдноситься до:
Прозвища правителей — титул от народа. В них многословные характеристики личности и поступков заменяются краткими и емкими метафорами
Чекистское прошлое Владимира Владимировича проходило под прикрытием псевдонимов «Моль», «Крысенок», «Капутин», «Хапутин». При дворе А. Собчака его называли «Штази» и «Вице-Собчаком», а после кавказских «мочительных» операций — «Туалетный Путенок», «Гадкий Путенок», «Путенг» и «Путлер».
-моль
-окурок
-«Путин— Ху...о!» самая известная в мире
-бункерний дід
-аналоговнет
-туалетный утенок
-аквадискотечний
-"Puty-Put"(от Буша младшего)
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prodigy
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:53
prodigy написав:
сьогодні перший раз за рік наважився сходити на Аватар2 (сеанс на 10.00)-тривога почалась о 9.30 до 11.30
з фільмом вийшов прольот (почекаю як Мегого покаже
)
Ось якраз збирався поїхати подивитись...
Яке місто? Під час тривоги із залу виганяють, відміняють сеанс, чи що?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 25 гру, 2022 19:00
fler написав:
Яким чином термін "кацап" розмиває образ супротивника Як на мене, навпаки, доповнює цей образ, випинає сутність, розкриваючи таємниці походження
Це роблять щоб вбити в голову цього та наступних поколінь, що на нас напали та вбивають русские. Ні орки з кацапами, що дає змогу уникнути прямої асоціації - залишає місце для думки, що мабуть не всі росіяни кацапи, може десь є "хорошие русские".
Не знаю чи ти правильно, чи ні спрямовувати ненависть на весь російській народ, на руських по національному признаку, але це його особиста думка.
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