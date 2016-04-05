Команда Владимира Зеленского прорабатывает план мирного урегулирования военного конфликта. Он будет состоять из десяти пунктов.
Предполагается, что Киев представит «формулу мира» 24 февраля — в первую годовщину специальной военной операции. План по урегулированию будет состоять из десяти пунктов, но о чём в них говорится, пока неизвестно. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.
Издание отмечает, что на любых возможных переговорах Украина, вероятно, потребует «значительных уступок» от Москвы. Однако позиция Киева будет зависеть от ситуации на поле боя, и поэтому украинские власти планируют подготовиться к возможному диалогу с Россией «путём достижения военных побед».
Вчера, 22 декабря, Владимир Путин заявил, что Россия не намерена «раскручивать маховик военного конфликта», а хочет «закончить эту войну». До этого Сергей Шойгу сообщил, что СВО должна продолжаться до полного выполнения целей. https://t.me/bazabazon/15131
Українцям не варто надто часто називати російських загарбників новими термінами (неологізмами), оскільки це розмиває образ супротивника.
Яким чином термін "кацап" розмиває образ супротивника Як на мене, навпаки, доповнює цей образ, випинає сутність, розкриваючи таємниці походження
От навіть і не знаю , як правильніше все-таки ... Є "русскіє" , є купа різних інших народів та народностей . Буряти чимсь кращі ? Чи башкіри ? Реально вони всі однакові - "русскіє" - це ж прикметник , а не іменник чи означення . Це приналежність до великої імперії - і не має значення , яка у тебе генетика - там же купа і колишніх українців ( та ж Матвієнко із найвідоміших ) - вони всі імперський народ . Як колись казали - формується нова спільність - "совєтскій народ" будь-якої національності . Так і у них реально - "русскій народ" сформовано - і якщо хтось на цьому тлі паразитує ( типу кадирівців , які себе дуже звеличують) - то вони фактично просто найманці , які запродалися імперії . Ну або дехто просто виживає , тихенько сховавшись в якусь нішу .
fler написав:Яким чином термін "кацап" розмиває образ супротивника Як на мене, навпаки, доповнює цей образ, випинає сутність, розкриваючи таємниці походження
От навіть і не знаю , як правильніше все-таки ... Реально вони всі однакові - "русскіє" - це ж прикметник , а не іменник чи означення . Це приналежність до великої імперії - і не має значення , яка у тебе генетика ...
Може правильно - це все те, що принижує ворога та показує його "ущербность", різні вади, нікчемну сутність тощо Ставлення до ворога має виховуватись негативне, а через використання лише одного терміну "росіяни" це, очевидно, важко зробити. Зате прекрасно допомагають відповідні епітети та порівняння.
Команда Владимира Зеленского прорабатывает план мирного урегулирования военного конфликта. Он будет состоять из десяти пунктов.
Предполагается, что Киев представит «формулу мира» 24 февраля — в первую годовщину специальной военной операции. План по урегулированию будет состоять из десяти пунктов, но о чём в них говорится, пока неизвестно. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.
Издание отмечает, что на любых возможных переговорах Украина, вероятно, потребует «значительных уступок» от Москвы. Однако позиция Киева будет зависеть от ситуации на поле боя, и поэтому украинские власти планируют подготовиться к возможному диалогу с Россией «путём достижения военных побед».
Вчера, 22 декабря, Владимир Путин заявил, что Россия не намерена «раскручивать маховик военного конфликта», а хочет «закончить эту войну». До этого Сергей Шойгу сообщил, что СВО должна продолжаться до полного выполнения целей. https://t.me/bazabazon/15131
Почему назвали войну против України руским терміном сво, а не войной?- они там до сих пор не поняли?
prodigy написав:сьогодні перший раз за рік наважився сходити на Аватар2 (сеанс на 10.00)-тривога почалась о 9.30 до 11.30 з фільмом вийшов прольот (почекаю як Мегого покаже )
Ось якраз збирався поїхати подивитись... Яке місто? Під час тривоги із залу виганяють, відміняють сеанс, чи що?..
Якщо тривога то сеанс показу призупиняють, якщо тривога менше 20хв і відбій то продовжується. Навіть якщо за 10хв до закінчення буде зупинка то повернуть сертифікат на любий фільм протягом півроку. п.п. так, зал потрібно покинути. Полтава, мультиплекс.
fler написав:Яким чином термін "кацап" розмиває образ супротивника Як на мене, навпаки, доповнює цей образ, випинає сутність, розкриваючи таємниці походження
Це роблять щоб вбити в голову цього та наступних поколінь, що на нас напали та вбивають русские. Ні орки з кацапами, що дає змогу уникнути прямої асоціації - залишає місце для думки, що мабуть не всі росіяни кацапи, може десь є "хорошие русские". Не знаю чи ти правильно, чи ні спрямовувати ненависть на весь російській народ, на руських по національному признаку, але це його особиста думка.
Неправильно, но во время войны практически неизбежно и, возможно, даже необходимо. Во всех войнах и во все времена первое, что делалось - расчеловечивание противника, создание чувства, что противники "низшая раса", звери, орки. Большинству при этом легче уничтожать противника - зверей, а не людей. Поэтому и россиянам вбивают в головы, что они воюют не с народом, не с украинцами, а с "нациками", которые "подавляют народ". А вот вбивать "в голову наступних поколінь", конечно, лишнее. Но оно и так сохранится и пройдёт нескоро.
Зачем эта терминология здесь на форуме, не знаю. Или кто-то хочет заниматься воспитанием ненависти? Или кто-то думает, что оттого, что назвать Путина )(уйлом, а русских орками и пр. эпитетами, мы легче и быстрее победим?
Да если бы я знал, что это хоть на час приблизит победу, писал бы целыми днями посты, состоящие только из этих слов. К сожалению, это не поможет ни приблизить победу, ни оживить погибших. А показная демонстрация чувств, по-моему, недостойна мужчин. Да и женщин. Есть ещё вариант - употреблять такую терминологию, чтобы никто, не дай бог, не усомнился в вашем патриотизме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 гру, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Во всех войнах и во все времена первое, что делалось - расчеловечивание противника, создание чувства, что противники "низшая раса", звери, орки. Большинству при этом легче уничтожать противника - зверей, а не людей. Поэтому и россиянам вбивают в головы, что они воюют не с народом, не с украинцами, а с "нациками", которые "подавляют народ".
Да что ты говоришь А не ты ли, делал тоже самое в отношении "порохоботов" А ?
ЛАД написав:Во всех войнах и во все времена первое, что делалось - расчеловечивание противника, создание чувства, что противники "низшая раса", звери, орки. Большинству при этом легче уничтожать противника - зверей, а не людей. Поэтому и россиянам вбивают в головы, что они воюют не с народом, не с украинцами, а с "нациками", которые "подавляют народ".
Да что ты говоришь А не ты ли, делал тоже самое в отношении "порохоботов" А ?
fler написав:Яким чином термін "кацап" розмиває образ супротивника Як на мене, навпаки, доповнює цей образ, випинає сутність, розкриваючи таємниці походження
Це роблять щоб вбити в голову цього та наступних поколінь, що на нас напали та вбивають русские. Ні орки з кацапами, що дає змогу уникнути прямої асоціації - залишає місце для думки, що мабуть не всі росіяни кацапи, може десь є "хорошие русские". Не знаю чи ти правильно, чи ні спрямовувати ненависть на весь російській народ, на руських по національному признаку, але це його особиста думка.
Неправильно, но во время войны практически неизбежно и, возможно, даже необходимо. Во всех войнах и во все времена первое, что делалось - расчеловечивание противника, создание чувства, что противники "низшая раса", звери, орки. Большинству при этом легче уничтожать противника - зверей, а не людей. Поэтому и россиянам вбивают в головы, что они воюют не с народом, не с украинцами, а с "нациками", которые "подавляют народ". А вот вбивать "в голову наступних поколінь", конечно, лишнее. Но оно и так сохранится и пройдёт нескоро.
Зачем эта терминология здесь на форуме, не знаю. Или кто-то хочет заниматься воспитанием ненависти? Или кто-то думает, что оттого, что назвать Путина )(уйлом, а русских орками и пр. эпитетами, мы легче и быстрее победим?
Да если бы я знал, что это хоть на час приблизит победу, писал бы целыми днями посты, состоящие только из этих слов. К сожалению, это не поможет ни приблизить победу, ни оживить погибших. А показная демонстрация чувств, по-моему, недостойна мужчин. Да и женщин. Есть ещё вариант - употреблять такую терминологию, чтобы никто, не дай бог, не усомнился в вашем патриотизме.
ЛАД, це форум. Місце для спілкування. Спілкування без прояву почуттів -- це партзібрання якесь)))
Тим паче, що тут не видно ні обличчь (мімики), ні рухів, нічого. Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально.
А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).
Ви спробуйте частіше їх використовувати, може й змінитесь)) Прояв емоцій - це чудово.