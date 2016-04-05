Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв. Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.
Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв. Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.
Назви зараз показують відносини саме зараз. Через роки вони відносно швидкр зміняться. В залежності від реальної поточної ситуації.
У євреїв проблеми з арабами до сьогодні. Тому такі й відносини.
detroytred написав:Назви зараз показують відносини саме зараз. Через роки вони відносно швидкр зміняться.
Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити. Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.
Запросто можу помилятися.
Але така моя думка. Без пропаганди та ще й без об'єктивних підстав люди більш менш швидко змінюють своє ставлення, погляди та тощо. Якщо ж ще йде зворотній вплив, то тим паче. До рівня нейтрального співіснування. В'єтнамці-американці..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 гру, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Неправильно, но во время войны практически неизбежно ... А вот вбивать "в голову наступних поколінь", конечно, лишнее. Но оно и так сохранится и пройдёт нескоро. Зачем эта терминология здесь на форуме, не знаю. Или кто-то хочет заниматься воспитанием ненависти? Или кто-то думает, что оттого, что назвать Путина )(уйлом, а русских орками и пр. эпитетами, мы легче и быстрее победим? К сожалению, это не поможет ни приблизить победу, ни оживить погибших. А показная демонстрация чувств, по-моему, недостойна мужчин. Да и женщин.
ЛАД, це форум. Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально. А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).
ЛАД з легкістю неодноразово ставив "діагнози" багатьом форумчанам у суперечках. Але інша справа - назвати росіянина ворогом, кацапом, орком і т.п. - в нього язик не повертається. ("Росармія, хароші руські тощо"). Що зайвий раз доводить його співпрацю з ворогом, свідому та тривалу.