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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3110311131123113
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:23

  Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.

Назви зараз показують відносини саме зараз.
Через роки вони відносно швидкр зміняться.
В залежності від реальної поточної ситуації.

У євреїв проблеми з арабами до сьогодні. Тому такі й відносини.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Назви зараз показують відносини саме зараз.
Через роки вони відносно швидкр зміняться.

Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.
Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:37

  Vlad442 написав:
  detroytred написав:Назви зараз показують відносини саме зараз.
Через роки вони відносно швидкр зміняться.

Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.
Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.

Запросто можу помилятися.

Але така моя думка.
Без пропаганди та ще й без об'єктивних підстав люди більш менш швидко змінюють своє ставлення, погляди та тощо.
Якщо ж ще йде зворотній вплив, то тим паче.
До рівня нейтрального співіснування.
В'єтнамці-американці..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 гру, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:40

  Vlad442 написав:
  detroytred написав:Назви зараз показують відносини саме зараз.
Через роки вони відносно швидкр зміняться.

Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.
Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.

У майбутньому ніяких руських не буде.
Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:03

Як виглядає британська бронемашина "Mastiff", що витримала три прямих влучання з танку, у такий спосіб зберігши життя особового складу.

Бійці отримали поранення і контузії, але всі залишилися живими.
https://t.me/The3rdForceUA/14003
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:12

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Неправильно, но во время войны практически неизбежно ...
А вот вбивать "в голову наступних поколінь", конечно, лишнее. Но оно и так сохранится и пройдёт нескоро.
Зачем эта терминология здесь на форуме, не знаю. Или кто-то хочет заниматься воспитанием ненависти? Или кто-то думает, что оттого, что назвать Путина )(уйлом, а русских орками и пр. эпитетами, мы легче и быстрее победим?
К сожалению, это не поможет ни приблизить победу, ни оживить погибших. А показная демонстрация чувств, по-моему, недостойна мужчин. Да и женщин.

ЛАД, це форум.
Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально.
А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).


ЛАД з легкістю неодноразово ставив "діагнози" багатьом форумчанам у суперечках. Але інша справа - назвати росіянина ворогом, кацапом, орком і т.п. - в нього язик не повертається. ("Росармія, хароші руські тощо"). Що зайвий раз доводить його співпрацю з ворогом, свідому та тривалу.
fler
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