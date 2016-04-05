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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3111311231133114
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:06

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:У майбутньому ніяких руських не буде.
Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"

"Россиян" не будет. А "русские" как раз останутся

Ви про себе та лада ?

Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:28

‼В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду та водовідведення в 2023 році

▪️Підвищення, за планами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

▪️Відповідні проекти ухвал планують розглянути на засіданні НКРЕКП 27 грудня.

Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:29

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:[quote="5521684:sergey_sryvkin"
У майбутньому ніяких руських не буде.
Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"[/quote
"Россиян" не будет. А "русские" как раз останутся

Ви про себе та лада ?

Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)

_____________________________
Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.
detroytred
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