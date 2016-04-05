Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
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Додано: Нед 25 гру, 2022 23:06
Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:28
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:29
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Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.
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