Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
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Додано: Нед 25 гру, 2022 23:06
Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:28
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:29
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Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:53
На жаль, це стосується і українців, які там проживають. Може це в мене такий досвід негативний, але по знайомих та далеких родичах - то найбільше підтримують війну та ненавидять Україну саме ті українці, що переїхали в росію в 80-х/90х роках. В дитинстві бачив як вони приїздили вже в гості в Україну і вели себе навіть якось зверхньо, але поблажливо, як старшокласник до першачка - типу, ой та що тут у Вас у бідній Україні може бути, ось я живу у дійсно "великой и могучей стране". Що ви тут можете без росії, ще скажіть дякую, що газ вам даємо по скидці і не замерзаєте. І з 14 року саме вони повторювали "ой, та якби путін захотів, то за 3 дня вашого Пороха/Зелю і те несчане ЗСУ прогнав би до самої Польші". Тобто, вони сприймають свій переїзд, ніби вони чогось великого добилися. Хоча там працювали на якихось середніх роботах по російським міркам, але приїзджаючи в Україну вони відчували себе більш значущими людьми. І ось поступово, коли Європа відкрилася, коли рівень життя в Україні вирівнявся з ними і багато в чому почав випереджати, то цим людям дуже важко признати, що тут люди можуть жити краще за них, а вони зробили колись невірний вибір у житті
Додано: Пон 26 гру, 2022 01:25
Вінницяоблводоканал - 37,29 грн (24,57 водопостачання /12,72 водовідвід);
Водоканал в Ужгороді - 50,27 грн (30,75/19,51);
Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 грн (18,06/17,95);
Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 грн (30,19/24,036);
Дніпроводоканал - 37,36 грн (22,57/14,79);
Дніпро-Західний Донбас - 46,74 грн;
Житомирводоканал - 51,80 грн (24,97/26,83);
Запорізький водоканал - 33,85 грн (21,05/12,80);
Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 грн (14,50/16,78);
Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 грн (21,94/20,28);
Київводоканал - 39,28 грн (21,69/17,59);
Луцькводоканал - 31,73 грн (13,76/17,96);
Львівводоканал - 29,12 грн (19,44/9,68);
Полтававодоканал - 42,13 грн (22,24/19,88);
Рівнооблводоканал - 41,86 грн (22,29/19,57);
Тернопільводоканал - 44,46 грн (21/23,46);
Хмельницькийводоканал - 31,17 грн (16,03/15,62);
Черкасиводоканал - 34,94 грн (18,73/16,21);
Чернігівводоканал - 39,816 грн (19,82/19,99);
Чернівціводоканал - 30,63 грн (20,95/9,68).
Додано: Пон 26 гру, 2022 02:23
Вы считаете, что партсобрания всегда проходили без эмоций?
Проявлять эмоции можно по-разному.
Когда-то, вероятно, нормальным проявлением эмоций после спора было взять дубину и огреть противника по голове. Ну а что, тоже "проявление эмоций".
Но мы же, вроде, "цивилизованные".
Вы серьёзно верите, что посты выше в мой адрес это "проявление эмоций", вызванных любовью к Украине?
Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
А "Слава Україні!" та ін."...
Славить Украину надо делами, а не словами. А дел пока что маловато.
Сегодня славят и уже прославили Украину делами наши бойцы на фронте.
А слова... Та же Фарион в советские времена с таким же энтузиазмом кричала: "Слава КПСС!".
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