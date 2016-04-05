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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3111311231133114
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:06

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:У майбутньому ніяких руських не буде.
Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"

"Россиян" не будет. А "русские" как раз останутся

Ви про себе та лада ?

Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:28

‼В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду та водовідведення в 2023 році

▪️Підвищення, за планами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

▪️Відповідні проекти ухвал планують розглянути на засіданні НКРЕКП 27 грудня.

Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:29

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:[quote="5521684:sergey_sryvkin"
У майбутньому ніяких руських не буде.
Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"[/quote
"Россиян" не будет. А "русские" как раз останутся

Ви про себе та лада ?

Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)

_____________________________
Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:53

  detroytred написав:Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.

На жаль, це стосується і українців, які там проживають. Може це в мене такий досвід негативний, але по знайомих та далеких родичах - то найбільше підтримують війну та ненавидять Україну саме ті українці, що переїхали в росію в 80-х/90х роках. В дитинстві бачив як вони приїздили вже в гості в Україну і вели себе навіть якось зверхньо, але поблажливо, як старшокласник до першачка - типу, ой та що тут у Вас у бідній Україні може бути, ось я живу у дійсно "великой и могучей стране". Що ви тут можете без росії, ще скажіть дякую, що газ вам даємо по скидці і не замерзаєте. І з 14 року саме вони повторювали "ой, та якби путін захотів, то за 3 дня вашого Пороха/Зелю і те несчане ЗСУ прогнав би до самої Польші". Тобто, вони сприймають свій переїзд, ніби вони чогось великого добилися. Хоча там працювали на якихось середніх роботах по російським міркам, але приїзджаючи в Україну вони відчували себе більш значущими людьми. І ось поступово, коли Європа відкрилася, коли рівень життя в Україні вирівнявся з ними і багато в чому почав випереджати, то цим людям дуже важко признати, що тут люди можуть жити краще за них, а вони зробили колись невірний вибір у житті
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 01:25

  vitaliian написав:
‼В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду та водовідведення в 2023 році

▪️Підвищення, за планами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.

▪️Відповідні проекти ухвал планують розглянути на засіданні НКРЕКП 27 грудня.

Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.



Вінницяоблводоканал - 37,29 грн (24,57 водопостачання /12,72 водовідвід);
Водоканал в Ужгороді - 50,27 грн (30,75/19,51);
Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 грн (18,06/17,95);
Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 грн (30,19/24,036);
Дніпроводоканал - 37,36 грн (22,57/14,79);
Дніпро-Західний Донбас - 46,74 грн;
Житомирводоканал - 51,80 грн (24,97/26,83);
Запорізький водоканал - 33,85 грн (21,05/12,80);
Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 грн (14,50/16,78);
Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 грн (21,94/20,28);
Київводоканал - 39,28 грн (21,69/17,59);
Луцькводоканал - 31,73 грн (13,76/17,96);
Львівводоканал - 29,12 грн (19,44/9,68);
Полтававодоканал - 42,13 грн (22,24/19,88);
Рівнооблводоканал - 41,86 грн (22,29/19,57);
Тернопільводоканал - 44,46 грн (21/23,46);
Хмельницькийводоканал - 31,17 грн (16,03/15,62);
Черкасиводоканал - 34,94 грн (18,73/16,21);
Чернігівводоканал - 39,816 грн (19,82/19,99);
Чернівціводоканал - 30,63 грн (20,95/9,68).
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 02:23

  detroytred написав:............
ЛАД, це форум.
Місце для спілкування.
Спілкування без прояву почуттів -- це партзібрання якесь)))

Тим паче, що тут не видно ні обличчь (мімики), ні рухів, нічого.
Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально.

А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).

Ви спробуйте частіше їх використовувати, може й змінитесь))
Прояв емоцій - це чудово.

Вы считаете, что партсобрания всегда проходили без эмоций? :)
Проявлять эмоции можно по-разному.
Когда-то, вероятно, нормальным проявлением эмоций после спора было взять дубину и огреть противника по голове. Ну а что, тоже "проявление эмоций". :)
Но мы же, вроде, "цивилизованные".
Вы серьёзно верите, что посты выше в мой адрес это "проявление эмоций", вызванных любовью к Украине?

Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.

А "Слава Україні!" та ін."...
Славить Украину надо делами, а не словами. А дел пока что маловато.
Сегодня славят и уже прославили Украину делами наши бойцы на фронте.
А слова... Та же Фарион в советские времена с таким же энтузиазмом кричала: "Слава КПСС!".

P.s. Интересно, Вы явно не мальчик, видели лично разные времена, но при этом сумели хотя бы частично сохранить веру в сова и некоторую долю наивности. Как Вам это удалось?
Честно говоря, немного завидую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 03:06

26 декабря (Рейтер) - Взрывы были слышны на российской авиабазе Энгельс, в сотнях километров (милях) от линии фронта на Украине, сообщили украинские и российские СМИ рано утром в понедельник.

Немедленного официального подтверждения взрывов не поступало, и агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений.

Информационное агентство РБК-Украина сообщило о двух взрывах.

Российское информационное агентство Baza сообщило со ссылкой на местных жителей, что завыли сирены воздушной тревоги и был слышен взрыв.

https://www.reuters.com/world/europe/blasts-reported-russias-engels-air-base-online-media-2022-12-26/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 03:10

25 декабря (Рейтер) - Тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Россия перебросила в Беларусь, полностью готовы к выполнению поставленных перед ними задач, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель министерства обороны Беларуси.

«Наши военнослужащие, экипажи полностью прошли подготовку в совместных центрах боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявил начальник Главного управления идеологии министерства Леонид Касинский в размещенном видео. в приложении для обмена сообщениями Telegram.
........

https://www.reuters.com/world/europe/belarus-says-russia-deployed-iskander-missile-systems-ready-use-2022-12-26/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 03:33

Тут уже писали о Рогозине.
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции. Извлекать осколок из его тела врачи собираются в понедельник, 26 декабря.

«Я лежу, готовлюсь к операции», — рассказал агентству ТАСС сам Рогозин.

По его словам, осколок застрял в шейном позвонке. Врачи решают, как с ним быть.

«Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема», — отметил Рогозин.
..........
Рогозин был ранен вечером 21 декабря, в свой день рождения, при обстреле Донецка. Металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника, едва не задев лёгкое. Донецкие и ростовские врачи не решились на операцию, и Рогозина перевезли в Москву. Вместе с ним при обстреле пострадали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

https://www.fontanka.ru/2022/12/25/71928761/

И за компанию поздравление Димочки Медведева с НГ - https://www.fontanka.ru/2022/12/25/71928800/. Цитировать не буду, не знаю, как порезать, там всё прекрасно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 03:38

об интервью Путина всё же процитирую:
Телеканал «Россия-1» показал президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Собрали главные заявления:

Россия действует в правильном направлении, другого выбора у нее просто нет;
Россия не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми ее участниками;
если США поставят Украине комплексы ПВО Patriot, то Россия сможет их уничтожить;
Россия не могла повести себя столь же цинично в отношении Украины, как Запад, — у нас другая философия;
Путин убедился за последние месяцы, что 99,9% россиян готовы положить всё в интересах родины;
Россия всегда стремилась решать споры мирными средствами.
Также президент объяснил, в чем состоит цель России.

— «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.

https://www.fontanka.ru/2022/12/25/71928512/
detroytred, это к вопросу о словах.
ЛАД
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