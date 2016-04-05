Додано: Нед 25 гру, 2022 23:53

detroytred написав: Цілком можливо, що не буде саме *русских*.

Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.

Точнісінько, як про "римлян" вище. Цілком можливо, що не буде саме *русских*.Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.Точнісінько, як про "римлян" вище.

На жаль, це стосується і українців, які там проживають. Може це в мене такий досвід негативний, але по знайомих та далеких родичах - то найбільше підтримують війну та ненавидять Україну саме ті українці, що переїхали в росію в 80-х/90х роках. В дитинстві бачив як вони приїздили вже в гості в Україну і вели себе навіть якось зверхньо, але поблажливо, як старшокласник до першачка - типу, ой та що тут у Вас у бідній Україні може бути, ось я живу у дійсно "великой и могучей стране". Що ви тут можете без росії, ще скажіть дякую, що газ вам даємо по скидці і не замерзаєте. І з 14 року саме вони повторювали "ой, та якби путін захотів, то за 3 дня вашого Пороха/Зелю і те несчане ЗСУ прогнав би до самої Польші". Тобто, вони сприймають свій переїзд, ніби вони чогось великого добилися. Хоча там працювали на якихось середніх роботах по російським міркам, але приїзджаючи в Україну вони відчували себе більш значущими людьми. І ось поступово, коли Європа відкрилася, коли рівень життя в Україні вирівнявся з ними і багато в чому почав випереджати, то цим людям дуже важко признати, що тут люди можуть жити краще за них, а вони зробили колись невірний вибір у житті