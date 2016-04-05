‼В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду та водовідведення в 2023 році
▪️Підвищення, за планами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.
▪️Відповідні проекти ухвал планують розглянути на засіданні НКРЕКП 27 грудня.
Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
juristkostya написав:[quote="5521684:sergey_sryvkin" У майбутньому ніяких руських не буде. Як зараз немає "римлян" чи "австро-угорців"[/quote "Россиян" не будет. А "русские" как раз останутся
Ви про себе та лада ?
Я про терминологию (прошу простить за несколько сложноватое выражение мысли, проще не могу)
_____________________________ Цілком можливо, що не буде саме *русских*. Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають. Точнісінько, як про "римлян" вище.
detroytred написав:Цілком можливо, що не буде саме *русских*. Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають. Точнісінько, як про "римлян" вище.
На жаль, це стосується і українців, які там проживають. Може це в мене такий досвід негативний, але по знайомих та далеких родичах - то найбільше підтримують війну та ненавидять Україну саме ті українці, що переїхали в росію в 80-х/90х роках. В дитинстві бачив як вони приїздили вже в гості в Україну і вели себе навіть якось зверхньо, але поблажливо, як старшокласник до першачка - типу, ой та що тут у Вас у бідній Україні може бути, ось я живу у дійсно "великой и могучей стране". Що ви тут можете без росії, ще скажіть дякую, що газ вам даємо по скидці і не замерзаєте. І з 14 року саме вони повторювали "ой, та якби путін захотів, то за 3 дня вашого Пороха/Зелю і те несчане ЗСУ прогнав би до самої Польші". Тобто, вони сприймають свій переїзд, ніби вони чогось великого добилися. Хоча там працювали на якихось середніх роботах по російським міркам, але приїзджаючи в Україну вони відчували себе більш значущими людьми. І ось поступово, коли Європа відкрилася, коли рівень життя в Україні вирівнявся з ними і багато в чому почав випереджати, то цим людям дуже важко признати, що тут люди можуть жити краще за них, а вони зробили колись невірний вибір у житті
‼В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду та водовідведення в 2023 році
▪️Підвищення, за планами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), буде здійснюватись у 2 етапи: з 1 січня нового року, а потім – з липня 2023 року.
▪️Відповідні проекти ухвал планують розглянути на засіданні НКРЕКП 27 грудня.
Тарифи на воду в областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть. Це Харківська, Миколаївська та Херсонська області.
detroytred написав:............ ЛАД, це форум. Місце для спілкування. Спілкування без прояву почуттів -- це партзібрання якесь)))
Тим паче, що тут не видно ні обличчь (мімики), ні рухів, нічого. Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально.
А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).
Ви спробуйте частіше їх використовувати, може й змінитесь)) Прояв емоцій - це чудово.
Вы считаете, что партсобрания всегда проходили без эмоций? Проявлять эмоции можно по-разному. Когда-то, вероятно, нормальным проявлением эмоций после спора было взять дубину и огреть противника по голове. Ну а что, тоже "проявление эмоций". Но мы же, вроде, "цивилизованные". Вы серьёзно верите, что посты выше в мой адрес это "проявление эмоций", вызванных любовью к Украине?
Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
А "Слава Україні!" та ін."... Славить Украину надо делами, а не словами. А дел пока что маловато. Сегодня славят и уже прославили Украину делами наши бойцы на фронте. А слова... Та же Фарион в советские времена с таким же энтузиазмом кричала: "Слава КПСС!".
P.s. Интересно, Вы явно не мальчик, видели лично разные времена, но при этом сумели хотя бы частично сохранить веру в сова и некоторую долю наивности. Как Вам это удалось? Честно говоря, немного завидую.
25 декабря (Рейтер) - Тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Россия перебросила в Беларусь, полностью готовы к выполнению поставленных перед ними задач, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель министерства обороны Беларуси.
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Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции. Извлекать осколок из его тела врачи собираются в понедельник, 26 декабря.
«Я лежу, готовлюсь к операции», — рассказал агентству ТАСС сам Рогозин.
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— «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.