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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3112311331143115
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 07:35

  vitaliian написав:Ненавиділи Президента і військово-політичне керівництво:
2010-2014 — ЗСУ, підприємці, інтелігенція.
2014-2019 — русня, ОПЗЖ, міхушвіли, комуняки.
2019-2022 — русня, ОПЗЖ, порохоботи.


Немає ненависті. Є розуміння, що людина не на своєму місці і таких же "нових ліц" призначає майже на усі посади. Це і призвело до трагічних подій ("А мы же говорили!").
Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду Ілащук, - ЗМІ
Наше щастя, що якийсь порохобот нарадив президенту замнити Тарана і Хомчака, а то хз, яка сьогодні була б ситуація з цими дєятєлями на посадах.
А недобитки з ОЖПЗ у парламенті сьогодні дуже гарно доповнюють "монобільшість".
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 08:23

  detroytred написав:Цілком можливо, що не буде саме *русских*.
Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають.
Точнісінько, як про "римлян" вище.
тут ничего странного, подобных примеров самоидентификации полно.

P.S. И, пользуясь случаем, могу я попросить вас прекратить везде пихать вот это ужасное "та тощо"?
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 08:27

🔥В саратовской области на территории аэродрома энгельса был слышен громкий взрыв, звучит сирена, сообщают местные паблики
Именно с этого аэродрома взлетают стратегические бомбардировщики, которые пускают ракета по Украине. атака на этот аэродром уже осуществлялась в начале декабря.
Закурили по второму кругу?
🔥Площадь пожара после взрыва в энгельсе составила 120 кв. м. — росСМИ
Предварительно, погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Губернатор саратовской области бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.
edvardd
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