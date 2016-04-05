Немає ненависті. Є розуміння, що людина не на своєму місці і таких же "нових ліц" призначає майже на усі посади. Це і призвело до трагічних подій ("А мы же говорили!"). Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду Ілащук, - ЗМІ Наше щастя, що якийсь порохобот нарадив президенту замнити Тарана і Хомчака, а то хз, яка сьогодні була б ситуація з цими дєятєлями на посадах. А недобитки з ОЖПЗ у парламенті сьогодні дуже гарно доповнюють "монобільшість".
detroytred написав:Цілком можливо, що не буде саме *русских*. Сам здивувався, зустрівши в них (в їх інфопросторі) саме таку ідентифікацію русских -- це буряти і т.д., да хоч кіргізи та італійці, які живуть руським миром та тощо. Здивувався, що вони самі це визнають. Точнісінько, як про "римлян" вище.
тут ничего странного, подобных примеров самоидентификации полно.
P.S. И, пользуясь случаем, могу я попросить вас прекратить везде пихать вот это ужасное "та тощо"?
🔥В саратовской области на территории аэродрома энгельса был слышен громкий взрыв, звучит сирена, сообщают местные паблики Именно с этого аэродрома взлетают стратегические бомбардировщики, которые пускают ракета по Украине. атака на этот аэродром уже осуществлялась в начале декабря. Закурили по второму кругу? 🔥Площадь пожара после взрыва в энгельсе составила 120 кв. м. — росСМИ Предварительно, погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Губернатор саратовской области бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.
«МО РФ: средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотник. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.» ——————
Ложь… ПВО в считанных метрах у земли не сбивает, особенно российское. Обломки от той мелочи, что могла долететь аж с Украины, никого бы не убили. Сбитие произошло бы на (сравнительно) большой высоте и с детонацией БЧ, осколки были бы ничтожными. Если БПЛА летел с Украины, то с его размерами и топливом на исходе, единственный вариант ему убить 3 человека и ранить 4 это долететь до цели и штатно сдетонировать боевую часть. Мразь, которая сваливает ответственность на наших ПВОшников (а это АП, ФСБ и департамент массовых коммуникаций МО), нужно повесить, это уже за рамки добра и зла выходит. Если один удар свалили на самообстрел ПВО, следует ожидать таких же сваливаний за украинские обстрелы Белгородской и Курской областей.
А ещё МО откровенно считает русских за тупых скотов, которые поверят в этот бред.
По технике — пиздануло сильнее, чем БЧ этого БПЛА. Значит, что-то задели. Тем более, что взрыва было два — слабее и сильнее. Попадание и вторичная детонация чего-то на аэродроме.
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Я також здивований цією новиною
це як би капітаном судна/літака призначити бористу або перукаря
edvardd написав:🔥В саратовской области на территории аэродрома энгельса был слышен громкий взрыв, звучит сирена, сообщают местные паблики 🔥Предварительно, погибли три человека, ещё четверо получили ранения.
Пишуть, що мінус один бомбардувальник Ту та семеро військових. Коментар з болот: "Очередная атака базы стратегической авиации РФ в Энгельсе, где недавно так красиво расставляли самолеты. Так как ПВО оптимизировано Шойгу на всем 800-километровом пути украинского БПЛА, на этот раз его сбивали военнослужащими. Пришлось потратить семерых, трое из которых стали камикадзе и обязательно посмертно будут награждены красивыми значками."