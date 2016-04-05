«МО РФ: средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотник. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.»

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Ложь… ПВО в считанных метрах у земли не сбивает, особенно российское. Обломки от той мелочи, что могла долететь аж с Украины, никого бы не убили. Сбитие произошло бы на (сравнительно) большой высоте и с детонацией БЧ, осколки были бы ничтожными. Если БПЛА летел с Украины, то с его размерами и топливом на исходе, единственный вариант ему убить 3 человека и ранить 4 это долететь до цели и штатно сдетонировать боевую часть. Мразь, которая сваливает ответственность на наших ПВОшников (а это АП, ФСБ и департамент массовых коммуникаций МО), нужно повесить, это уже за рамки добра и зла выходит.

Если один удар свалили на самообстрел ПВО, следует ожидать таких же сваливаний за украинские обстрелы Белгородской и Курской областей.



А ещё МО откровенно считает русских за тупых скотов, которые поверят в этот бред.



По технике — пиздануло сильнее, чем БЧ этого БПЛА. Значит, что-то задели. Тем более, что взрыва было два — слабее и сильнее. Попадание и вторичная детонация чего-то на аэродроме.