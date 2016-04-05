RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3113311431153116
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.

Кумедно, але по греко-турецькій ненависті лише 100 з лишком років, а не "завжди".
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:54

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
курица не птица, Болгария не заграница


якийсь подвійні стандарти або я чогось не розумію в зовнішній політиці країни

«24 години на добу і 365 днів року всі ми маємо бути з Україною. У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок і відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, і спілкуватися зі світом якісніше, ніж узагалі будь-хто інший у цьому світі.
Україні потрібні конкретні результати від кожного й кожної з вас. Такі результати, щоб усі, хто воює та працює заради України, могли сказати, що ви поруч із ними, хоча й перебуваєте в інших країнах. Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у війні. Ми повинні її здобути. І здобудемо!
Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги! Дякую за всю вашу роботу для нашої держави за час після 24 лютого!»

Володимир Зеленський взяв участь у Конференції послів України «Війна і нові горизонти у світі».


безумовно Президент гарно знайомий з послом у Болгарії і знає її безмежний потенціал, тому результат буде прогнозований
prodigy
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:56

  sashaqbl написав:
  Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.

Кумедно, але по греко-турецькій ненависті лише 100 з лишком років, а не "завжди".


помиляєтесь значно

Османська Греція, або Туркократія — період історії Греції, що почався від захоплення османами Константинополя 1453 року і тривав до 1821 року — початку Грецької національно-визвольної війни.
prodigy
 
Повідомлень: 9066
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:05

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
курица не птица, Болгария не заграница


якийсь подвійні стандарти або я чогось не розумію в зовнішній політиці країни


Розум і досвід нині у нас "не в почете". Тепер таке можна побачити де завгодно - не лише у зовнішній політиці. Впроваджуються новітні креативні методики відбору людей на посади, критерії відбору дивовижні. :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:19

‼У России заканчиваются ракеты, их хватит на 2-3 массированных обстрела — глава ГУР МО Буданов

"Если взять чисто математически их расчеты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на 2-3 раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России — они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю, потом — раз в 10 дней, а потом — раз в две недели", — сказал он.

Буданов добавил, что РФ пытается купить у Ирана боеприпасы и баллистические ракеты, однако страна ничего России пока не передала.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15906
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:21

⚡️В результате удара по авиабазе в Энгельсе поражён пункт управления базой, — сообщает издание DW.

Пишут, что БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.
https://www.dw.com/ru/v-saratovskoj-obl ... a-64212099
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15906
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:26

  vitaliian написав:
⚡️В результате удара по авиабазе в Энгельсе поражён пункт управления базой, — сообщает издание DW.

Пишут, что БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель.
https://www.dw.com/ru/v-saratovskoj-obl ... a-64212099


Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8188
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3113311431153116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 476541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3404)
26.12.2022 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.