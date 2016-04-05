Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Кумедно, але по греко-турецькій ненависті лише 100 з лишком років, а не "завжди".
Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
курица не птица, Болгария не заграница
якийсь подвійні стандарти або я чогось не розумію в зовнішній політиці країни
«24 години на добу і 365 днів року всі ми маємо бути з Україною. У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок і відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, і спілкуватися зі світом якісніше, ніж узагалі будь-хто інший у цьому світі. Україні потрібні конкретні результати від кожного й кожної з вас. Такі результати, щоб усі, хто воює та працює заради України, могли сказати, що ви поруч із ними, хоча й перебуваєте в інших країнах. Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у війні. Ми повинні її здобути. І здобудемо! Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги! Дякую за всю вашу роботу для нашої держави за час після 24 лютого!»
Володимир Зеленський взяв участь у Конференції послів України «Війна і нові горизонти у світі».
безумовно Президент гарно знайомий з послом у Болгарії і знає її безмежний потенціал, тому результат буде прогнозований
Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Кумедно, але по греко-турецькій ненависті лише 100 з лишком років, а не "завжди".
помиляєтесь значно
Османська Греція, або Туркократія — період історії Греції, що почався від захоплення османами Константинополя 1453 року і тривав до 1821 року — початку Грецької національно-визвольної війни.
Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
курица не птица, Болгария не заграница
якийсь подвійні стандарти або я чогось не розумію в зовнішній політиці країни
Розум і досвід нині у нас "не в почете". Тепер таке можна побачити де завгодно - не лише у зовнішній політиці. Впроваджуються новітні креативні методики відбору людей на посади, критерії відбору дивовижні.
‼У России заканчиваются ракеты, их хватит на 2-3 массированных обстрела — глава ГУР МО Буданов
"Если взять чисто математически их расчеты — хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на 2-3 раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России — они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю, потом — раз в 10 дней, а потом — раз в две недели", — сказал он.
Буданов добавил, что РФ пытается купить у Ирана боеприпасы и баллистические ракеты, однако страна ничего России пока не передала.
ЛАД написав: сумели хотя бы частично сохранить веру в слова и некоторую долю наивности. Как Вам это удалось? Честно говоря, немного завидую.
В оточенні з реального життя більшість прагматики, циніки та песимісти.
*Але насправді в песимістичному погляді на життя є безперечні переваги. Невдоволені буркуни досягають більшого успіху в перемовинах, ухвалюють більш далекоглядні рішення і рідше страждають від серцевих нападів.
У циніків, як правило, більш стабільний шлюб, більш висока зарплата і довше життя – хоча вони, звичайно ж, очікують геть протилежного.
А ось позитивне мислення, навпаки, пов'язане зі значними ризиками. Воно знижує мотивацію, приглушує увагу до деталей і робить людину одночасно довірливою та егоїстичною. До того ж, як відомо, оптимісти більш схильні до зловживання алкоголем, переїдання і небезпечного сексу.