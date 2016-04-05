«24 години на добу і 365 днів року всі ми маємо бути з Україною. У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок і відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, і спілкуватися зі світом якісніше, ніж узагалі будь-хто інший у цьому світі.

Україні потрібні конкретні результати від кожного й кожної з вас. Такі результати, щоб усі, хто воює та працює заради України, могли сказати, що ви поруч із ними, хоча й перебуваєте в інших країнах. Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у війні. Ми повинні її здобути. І здобудемо!

Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги! Дякую за всю вашу роботу для нашої держави за час після 24 лютого!»



Володимир Зеленський взяв участь у Конференції послів України «Війна і нові горизонти у світі».